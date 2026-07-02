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Nakon što je u nastavku policijske akcije "Armagedon" uhapšeno šest osoba osumnjičenih da su preko interneta i društvenih mreža pribavljali, držali i delili materijal koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece, ponovo je otvorena tema zaštite najmlađih od seksualnih predatora.

Akcija "Armagedon" otvorila nova pitanja

Gostujući u emisiji "Puls Srbije", detektiv Braca Zdravković poručio je da pedofilija nije problem samo Srbije, već čitavog sveta, ali da zabrinjavaju podaci koji pokazuju da se najveći broj slučajeva događa upravo u najbližem okruženju deteta.

- Pedofilija je globalna priča i nije nova priča. Pedofilija vuče korene još iz stare Grčke. Ali za razliku od drugih pojava, pedofilija je oduvek smatrana devijacijom u mozgu i bolešću. Tu nema ljubavi, kako sam naziv sugeriše. Tu postoji isključivo nastranost - rekao je Zdravković.

On smatra da je neophodno da se države još bolje povežu u borbi protiv ove vrste kriminala.

- Treba da se što bolje organizujemo kao zajednica, kao sistem u međunarodnim tokovima i da se borimo protiv pedofilije. Apsolutno sam protiv pomeranja granice deteta. Za mene je dete i sa 16 godina dete koje zaslužuje posebnu zaštitu - istakao je.

"Najveći predatori su ljudi koje dete poznaje"

Prema njegovim rečima, najveći problem nije nepoznat čovek koji vreba decu na ulici.

- U Srbiji imamo oko 400 pojava pedofilije godišnje. Ono što je najporažavajuće jeste da su u 100 odsto slučajeva počinioci poznanici deteta. To nije neko ko je došao iz drugog grada. Dete ga poznaje - rekao je Zdravković.

Posebno je izdvojio podatak koji smatra alarmantnim.

- Statistika MUP-a pokazuje da su u čak 78 odsto slučajeva počinioci očevi. To je ono što je najporažavajuće. Ako predator napadne sopstveno dete, šta će tek uraditi tuđem detetu? - upozorio je.

Govoreći o kažnjavanju pedofila, Zdravković smatra da zatvorske kazne same po sebi nisu dovoljne.

- Pedofilija je bolest. Tu postoji zatvorska kazna, ali ne postoji resocijalizacija. Nisam za kastraciju, ali jesam za organizovanje posebnih karantina gde bi se takvi ljudi doživotno lečili. Zvaničan stav sudske psihijatrije jeste da izlečenja nema - rekao je.

detektiv Braca Zdravković Foto: Kurir Televizija

Pedofili na internetu kao devojčice

Posebnu pažnju posvetio je opasnostima koje vrebaju na društvenim mrežama.

- Roditelji moraju da otvore četvoro očiju. Moraju da znaju koje platforme njihova deca koriste. Pedofili se često predstavljaju kao devojčice ili dečaci njihovih godina. Najčešće se iza tog profila krije muškarac od 60 ili više godina - objasnio je.

Kako kaže, cilj predatora jeste da steknu poverenje deteta, a zatim od njega traže kompromitujuće fotografije.

- Ta navodna devojčica prvo pošalje fotografije koje uopšte nisu njene, već preuzete sa interneta. Posle od deteta traži da se slika dok se tušira ili u drugim kompromitujućim situacijama. Zato roditelji moraju da imaju kontrolu nad telefonima svoje dece - rekao je.

Zdravković smatra da roditelji ne bi trebalo da zaziru od korišćenja aplikacija za roditeljsku kontrolu.

- Ja sam apsolutno za to da roditelji instaliraju posebne aplikacije koje će kontrolisati pristup društvenim mrežama. Ne bih rekao da špijuniraju decu, već da imaju kontrolu. Svaku anomaliju koju primete treba odmah da prijave policiji, a onda Odeljenje za visokotehnološki kriminal preuzima slučaj - poručio je.

Akcija "Armagedon" važna - ali posao nije gotov

Govoreći o policijskim akcijama, podsetio je da se akcija "Armagedon" sprovodi još od 2010. godine.

- Uhapšeno je mnogo ljudi, ali uglavnom onih koji poseduju i gledaju materijal sa seksualnim zlostavljanjem dece. Međutim, ni oni nisu bezopasni. Oni pripremaju armiju budućih predatora - upozorio je.

On smatra da dugotrajno konzumiranje takvog sadržaja može imati ozbiljne posledice.

- Ako neko neprestano gleda takve sadržaje, postoji ozbiljan rizik da poželi i da ih ostvari u stvarnom životu. Imao sam mnogo slučajeva u kojima su ljudi oponašali ono što su gledali u filmovima ili na internetu - rekao je.

"Roditelji su sve manje pažljivi"

Na kraju razgovora, Zdravković je upozorio da bi Srbija mogla da se suoči sa još težim oblicima kriminala ukoliko se ne reaguje na vreme.

- Roditelji danas često gledaju u telefone, a deca ostaju bez nadzora. Plašim se da ćemo uskoro imati i slučajeve otmica dece kakve gledamo u američkim filmovima. Zato je prevencija najvažnija. Roditelji moraju da razgovaraju sa decom, da prate njihove aktivnosti na internetu i da odmah reaguju čim primete bilo kakvu sumnjivu komunikaciju - zaključio je Zdravković

04:04 "400 SLUČAJEVA PEDOFILIJE GODIŠNJE U SRBIJI!"Detektiv Braca Zdravković izneo zastrašujuće podatke: Predatori najčešće dolaze iz najbližeg okruženja Izvor: Kurir televizija

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