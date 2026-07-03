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Sa početkom sezone godišnjih odmora i velikih putovanja, sve više vozača suočava se sa kvarovima na automobilima usred puta. Stručnjaci upozoravaju da se mnogi problemi mogu sprečiti pravovremenim pregledom vozila pre polaska.

- Poruke obično stižu kada je problem već nastao. Vozilo je stalo na putu, motor se pregreva, klima ne radi, čuje se neobičan zvuk, pali se lampica na instrument tabli, kočnice se čudno ponašaju, a u vozilu su često porodice sa decom, prtljagom, na visokim temperaturama i usred puta ka moru, planini ili inostranstvu - navode iz Udruženja autoservisi Srbije i dodaju:

- Razumemo da je tada svaka pomoć hitna. Ipak, kada vozilo već stane na putu, rešenje često nije ni brzo ni jednostavno. Servisi su u sezoni puni, delovi se čekaju, a pre svake popravke mora se prvo utvrditi šta je zaista problem. Kvarove na vozilima nije uvek moguće predvideti, posebno kada govorimo o starijim automobilima. A u Srbiji se vozi veoma star vozni park, sa prosekom koji je viši od 17 godina. To znači da veliki broj vozila već ima iza sebe mnogo kilometara, mnogo popravki, dotrajalih delova i prethodnih intervencija za koje vlasnik često i ne zna.

Foto: Ievgen Shcherbyna / Alamy / Profimedia

Ipak, neke stvari mogu da se preduprede. Pregled vozila pred put ne postoji da bi vam neko "našao kvar“, već da biste na vreme znali da li je automobil spreman za ono što ga čeka.

A leti ga čeka mnogo.

- Letnji put nije isto što i svakodnevna gradska vožnja. Visoke temperature, uključen klima uređaj, pun prtljažnik, više putnika u vozilu, duža čekanja u kolonama i na graničnim prelazima, kao i usponi na pojedinim deonicama, značajno opterećuju vozilo. U takvim uslovima posebno su izloženi motor, rashladni sistem, kočnice, pneumatici, akumulator i elektroinstalacije. To je potpuno drugačiji režim rada vozila.

Zašto je letnji put toliko opterećenje za automobil