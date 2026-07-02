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Oblačnost sa kišom, pljuskovima i grmljavinom približava se Beogradu sa severa. Lokalno se očekuju i jači pljuskovi.

Severni delovi grada već su zahvaćeni intenzivnim pljuskovima sa grmljavinom, koji se postepeno šire ka centralnim delovima Beograda.

Posle podne promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti obilniji uz jak, kratkotrajno i olujni vetar u zoni najjačih pljuskova, a moguća je i pojava grada, najavio je RHMZ.

Na području Beograda posle podne i uveče takođe se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a u pojedinim delovima grada ima uslova i za veću količinu padavina.

Vreme narednih dana

U petak na severu Srbije ujutru se očekuje razvedravanje, tokom dana pretežno sunčano, a posle podne uz promenljivu oblačnost. U ostalim krajevima ujutru oblačno sa kišom, dok se pre podne i sredinom dana očekuje postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren, u Vojvodini i istočnoj Srbiji kratkotrajno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 22 °C, a najviša dnevna od 26 do 30 °C.

Za vikend se očekuje pretežno sunčano vreme, a potom promenljivo, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz temperature u okvirima prosečnih vrednosti za početak jula, stoji u najavi RHMZ.