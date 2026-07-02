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Vlada Srbije usvojila je danas Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2026/27. godini.

Ukupan broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija a koji se finansiraju iz budžeta, u školskoj 2026/2027. godini je 17.493.

Studentski indeks
Foto: Zorana Jevtić

Usvojena je i Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta za akademije strukovnih studija čiji je osnivač Republika Srbija za akademsku 2026/27. godinu. Ukupan broj budžetskih studenata koji se mogu upisati u prvu godinu ovih studijskih programa je 4.442.

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