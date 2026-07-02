Vlada Srbije donela odluku: Evo koliko brucoša će studirati na budžetu o trošku države
Vlada Srbije usvojila je danas Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2026/27. godini.
Ukupan broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija a koji se finansiraju iz budžeta, u školskoj 2026/2027. godini je 17.493.
Usvojena je i Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta za akademije strukovnih studija čiji je osnivač Republika Srbija za akademsku 2026/27. godinu. Ukupan broj budžetskih studenata koji se mogu upisati u prvu godinu ovih studijskih programa je 4.442.