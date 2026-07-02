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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski navela je, povodom odlikovanja koje je patrijarh Porfirije uručio istražnom sudiji Okružnog suda u Prištini Danici Marinković, da je to podsećanje na njenu veliku borbu da zločini nad Srbima nad KiM ne ostanu bez kazne.

Takođe, ministarka je dodala da je ovo i prilika da se podsetimo žrtava čija stradanja ne smeju biti potisnuta!

"Patrijarh je odlikovao Danicu Marinković, istražnog sudiju Okružnog suda u Prištini, a nas podsetio na njenu veliku borbu da zločini nad Srbima na KiM ne ostanu bez kazne.

U logoru Klečka, bila je zatočena jedanaestogodišnja devojčica. Albanski teroristi Ljuan i Bekim Mazreku satima su je silovali pred majkom i bakom, a potom i živu zapalili. Na pitanje istražnog sudije, Danice Marinković, kako su saznali da se žrtva zvala Jovana, jedan od braće je rekao: 'Kada sam istrgao devojčicu iz ruke majke, ta žena je kukala do svoje smrti, izgovarajući samo to ime. Baka je umrla odmah'.

Braća Mazreku su pomilovana za ovaj zločin nakon Oni koji su rušili ustavni poredak, pobuđivali separatizam, organizovali terorističke operacije, ili direktno učestvovali u njima, ubijali civile i silovali decu, amnestirani su jednim potpisom. Kao da je reč o obijačima trafike ili pljačkašima samoposluge.