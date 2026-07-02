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Piše: Rajko Nedić



Nijagarini vodopadi i Nikola Tesla. Moćni slapovi, neverovatna vodena sila i genijalni um Srbina - spojili su se i udružili upravo ovde i doneli svetlost celoj planeti! Upravo sa na mesta gde puca pogled i oduzima dah na veličanstvene vodopade na američkoj i kanadskoj strani, nalazi se spomenik čuvenom naučniku. Više od simbolike i prizor za večnost: Čudesni Tesla stoji na motoru naizimenične struje preko puta Nijagare, kao da i dalje, naizmenično razmenjuju moć.

1/3 Vidi galeriju Kurir kod spomenika Nikoli Tesli na Nijagari Foto: Kurir/R.N.

Kao i kada je krajem 19. veka iz hidrocentrala nastalih zahvaljujući njegovim pronalascima, iz ogromnih turbina i snage vodopada potekla Nikolina naizmenična struja, što je bio početak moderne elektrifikacije. I za kratko vreme osvetlila je ne samo Kanadu i SAD, nego i ceo svet. I usput, pod visokim naponom potukla najvećeg konkurenta Edisona, njegovo lobiranje i novac za projekat jednosmerne struje. I izašao kao apsolutni pobednik u "ratu struja".

01:36 Sa ovog mesta Tesla osvetlio planetu Izvor: Kurir

100.000 sjalica u Čikagu

Reporter Kurira posetio je Nacionalni park "Nijagarini vodopadi" nakon devetočasovnog leta obnovljenom avionskom linijom Er Srbije, Beograd-Toronto, posle pune 34 godine. Od Toronta do Nijagare najmanje dva sata vožnje, u zavisnosti od gužve na autoputu koji ima od četiri do pet traka. O samim Nijagarinim vodopadima već smo pisali (link), a još jedna atrakcija ovog atraktivnog mesta su spomenik Nikoli Tesli i muzej jedne od pet električnih centrala sa kraja 19. i početka 20. veka koje su upravo ovde započele drugu industrijsku revoluciju u svetu. Ovo mesto tada je dobilo ime "Izvor svetlosti"....

1/7 Vidi galeriju Poseta Nijagarinim vodopadima Foto: Kurir/R.N.

Najpre je 1893. godine godine uspešno primenjen Teslin pronalazak kada je osvetljen Čikago za potrebe Ekspo izložbe. Upaljeno je više od 100.000 električnih sijalica koje su obasjale grad! Centrala po Teslinim izumima izgrađena je na Nijagarinim vodopadima 1895. godine, a godinu dana kasnije preneta je po prvi put naizmenična struja proizvedena iz hidroelektrane do obližnjeg Bafala. Bez ikakvih problema i gubitaka. I istorija je mogla da počne...

00:45 Kurir u Rankin hidroelektrani Izvor: Kurir

Tajne tunela ispod vodopada

Kurir je posetio muzejsku atrakciju, Rankin hidroelektrane koja je počela sa radom počela 1901. godine, a puštena u pogon 1905. godine sa kapacitetom od 94.6 MW elektirične snage raspoređene na 10 generatora koji su građeni prema Teslinim patentima. Ova hidrocentrala rekonstruisana je u julu 2021. godine i danas je posećuju brojni turisti iz celog sveta. Čak devet Teslinih pronalazaka je korišćeno u stvaranju ove elektrane koja je bez prestanka radila od 1905. do 2006. godine.

Naš domaćin, Dejvid Adams, direktor Komisije za parkove Nijagare kaže da je pored ogromne hale u kojoj se nalaze generatori i ostali autentični delovi hidrocentrale, posebna atrakcija podzemni tunel otvoren 2022. godine u koji turisti silaze liftom.

03:55 Kurir u tunelu na Nijagarinim vodopadima Izvor: Kurir

-Otvorili smo tunel duboko ispod zemlje, iz kog se direktno izlazi u srce Nijagarinih vodopada. Tako smo kompletirali priču o proizvodnji hidroelektrične energije, ali i priču o preduzetnicima i pronalazacima koji su bili deo ove elektrane, poput Nikole Tesle, a njegovi izumi su bili ključni deo onoga što je dovelo do stvaranja tri elektrane -rekao je Adams i dodao da je tako počela elekrtrifikacija cele planete.

Reporter Kurira obišao je ceo kompleks Rankin hidroelektrane. Od moćnih generatora ofarbanih u plavu boju koji su gotovo bez prestanka radili više od 100 godina, pa do cevi i turbina duboko ispod zemlje koje smo mogli da vidimo spuštajući se panoramskim liftom. Ušli smo potom u tunel 50 metara ispod zemlje, kojim se posle nekoliko minuta hoda izlazi pravo na Nijagarine vodopade!

I opet, kao i nekoliko sati ranije na brodovima na samoj Nijagari kada smo prišli vodopadima, i ovde su čuju strahovit i zaglušujući huk i grmljavina najvećeg i najmoćnijeg slapa na svetu. Više od 168.000 kubika vode koja se obrušavaju sa 57 metara visine ili recimo, solitera od 16 spratova i prave spektakularan i nezaboravni ambijent. Čudo prirode pored reportera Kurira. Teško je doživeti i opisati ovu silu...

00:47 Kurir na Nijagarinim vodopadima Izvor: Kurir

Nikola Tesla Fest

Spomenik Nikoli Tesli u prirodnoj veličini kada je imao 39 godina, otkriven je 2006. i rad je vajara Lesa Drajsdela iz Kanade nalazi se na pravom mestu....

-Spomenik se nalazi nekoliko stotina metara od vodopada i izgrađen je uz pomoć crkvene opštine "Svetog Đorda" u Kanadi, u saradnji sa vladama Kanade i Srbije i srpskom zajednicom. Svake godine, 10. jula na dan Teslinog rođendana, na ovom mestu se od 2010. održava Nikola Tesla fest - kaže za Kurir Borislav Živković, direktor Nikola Tesla festivala u Nijagari i osnivač Srpske škole "Nikola Tesla", jedan od nazaslužnijih što se istina o Tesli prenosi u svet:

00:56 Borislav Živković, direktor Nikola Tesla festivala u Nijagari, za Kurir Izvor: Kurir

- Mi imamo tu čast da zahvaljujući Tesli, nakon Dana državnosti, kada su vodopadi obojeni u boje srpske zastave na inicijativu naše ambasade, podnesemo svake godine zahtev i da zahvaljujući Nikoli Tesli i za njegov rodenđan i za drugi dan Dan festivala vodopadi budu obojeni bojama srpske zastave. Takođe i ove godine, 10. jula, kada se slavi 170 godina rođenja Nikole Tesle, i 11. jula, kada je naš festival, vodopadi i američki i kanadski biće u bojama srpske zastave - rekao je Živković.

1/5 Vidi galeriju Spektakularni prizori na Nijagarinim vodopadima Foto: Kurir/R.N.

Er Srbijom do Kanade