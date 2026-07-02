OSVETA RUSIJE: Jedan od najvećih napada na Kijev. Za četiri godine sukoba više od dva miliona poginulih i ranjenih vojnika sa obe strane. Ulozi se podižu.
Više dana zaredom Rusija napada dronovima čitavu Ukrajinu, a tokom noći izveli su jedan od najjačih udara na Kijev od početka rata. Glavni grad Ukrajine noćas je pretrpeo velika razaranja, poginulo je najmanje 20 ljudi i ranjeno je 90, a i dalje se traga za nestalima pod ruševinama. Ljudi zbog straha i ovu noć planiraju da provedu u šatorima na stanicama metroa pod zemljom, jer se skrivaju od bombi i odmazde koju je Kremlj najavio zbog prethodnih napada na Moskvu i Krim.
Svakog meseca rata strada više desetina hiljada ljudi, a Centar za strateške međunarodne studije u Vašingtonu saopštio je da su četiri godine krvavog sukoba dovele do katastrofalnih gubitaka više od dva miliona poginulih, nestaih i ranjenih vojnika sa obe strane.
Da li ovi medjusobni žestoki udari pokazuju da su obe strane pred tačkom pucanja i da taktikom eskalacije podižu uloge pre pregovora?
Gosti Usijanja:
Jasmina Andrić, urednica magazina Odbrana i bezbednost
Vinko Pandurević, general u penziji
Slobodan Dimitrijević, predsednik Srpsko ruskog pokreta
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig