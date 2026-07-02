Više dana zaredom Rusija napada dronovima čitavu Ukrajinu, a tokom noći izveli su jedan od najjačih udara na Kijev od početka rata. Glavni grad Ukrajine noćas je pretrpeo velika razaranja, poginulo je najmanje 20 ljudi i ranjeno je 90, a i dalje se traga za nestalima pod ruševinama. Ljudi zbog straha i ovu noć planiraju da provedu u šatorima na stanicama metroa pod zemljom, jer se skrivaju od bombi i odmazde koju je Kremlj najavio zbog prethodnih napada na Moskvu i Krim.