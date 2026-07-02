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Predstava o luksuzu menja se brže nego što uspevamo da je definišemo. Više nije dovoljno da prostor bude samo estetski privlačan i na prestižnoj lokaciji. Savremeni vlasnici traže rezidencijalne apartmane koji brinu o njihovom zdravlju, okruženju i troškovima na duge staze. Upravo zato Delta District, najveći investicioni projekat kompanije Delta Holding vredan 400 miliona evra, u Blok 20 donosi standarde budućnosti - LEED Platinum i WELL sertifikaciju.

Dok se u srcu Novog Beograda montiraju fasadni solarni paneli i postavljaju temelji za energetski najefikasniji kompleks u regionu, postaje jasno da su apartmani sa potpisom InterContinentala statusni simbol, ali i vizionarska investicija u održivost koja direktno utiče na kvalitet života.

Delta District je jedan od retkih kompleksa u ovom delu Evrope koji ide ka dobijanju najviše dvojne sertifikacije. Šta to zapravo znači za buduće vlasnike apartmana?

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Platinum je najviši nivo priznanja za zelenu gradnju na svetu. On potvrđuje da je čitav kompleks projektovan tako da maksimalno štedi resurse, od električne energije do vode, uz minimalan uticaj na životnu sredinu.

S druge strane, WELL sertifikat je fokusiran isključivo na vlasnike koji borave unutar apartmana. On meri parametre koji su često nevidljivi, ali ključni, poput kvaliteta vazduha, nivoa prirodne svetlosti, čistoće vode i akustičnog komfora. Život u WELL sertifikovanom kompleksu znači da je svaki sistem podešen tako da smanjuje stres, poboljšava koncentraciju i čuva zdravlje vlasnika. U Beogradu, ovo je prvi put da se jedan projekat ovako temeljno bavi vezom između arhitekture i biologije čoveka.

Jedna od najznačajnijih tehnoloških inovacija u Bloku 20 je korišćenje obnovljivih izvora energije direktno unutar sistema kompleksa. Ugradnja geotermalnih sondi omogućava korišćenje konstantne temperature zemlje za potrebe grejanja zimi i hlađenja leti. Ovaj sistem drastično smanjuje potrebu za konvencionalnim energentima, a samim tim osigurava visoku energetsku efikasnost tokom čitave godine.

1/5 Vidi galeriju Delta District Foto: Promo

Kada se tome dodaju fasadni solarni paneli, koji se trenutno ugrađuju na hotelu i objektima kompleksa, dobija se sistem koji samostalno generiše značajan deo potrebne energije. Za vlasnike apartmana, ovo je veoma jasna ekonomska računica. Ovakva rešenja obezbeđuju znatno niže operativne troškove na dugi rok, dok apartmane čine otpornim na oscilacije cena energije na globalnom tržištu.

Ekološka održivost i luksuz su neraskidivo povezani sa ekonomskom stabilnošću. Apartmani sa potpisom InterContinentala su projektovani kao „future-proof“ nekretnine, one koje neće zastareti ni za nekoliko decenija. Na svetskom tržištu nekretnina, objekti sa LEED Platinum sertifikatom dokazano brže rastu u vrednosti i nose visok povrat investicije (ROI), jer su prepoznati kao najkvalitetniji i najzdraviji prostori za život.

Delta District i InterContinental pružaju vlasnicima dodatnu sigurnost ulaganja. Postajanjem dela ovog sistema, vlasnici investiraju u nekretninu koja ispunjava najstrože međunarodne protokole održivosti.

„Njima je važno što postaju deo jednog sistema koji na globalnom nivou raste iz godine u godinu“, naglašava Angelina Nekić, potpredsednica Delta Holdinga i CEO Delta Real Estate.

Posebna pažnja u okviru održivosti posvećena je kvalitetu ambijenta u kojem vlasnici provode svoje vreme. Zahvaljujući naprednim ventilacionim sistemima sa visokim stepenom filtracije, vazduh u apartmanima je čistiji i svežiji, što je u velikim gradovima postala jedna od najvećih privilegija.

Staklena fasada najviše klase dizajnirana je tako da propušta maksimalnu količinu prirodne svetlosti, dok istovremeno pruža vrhunsku termičku izolaciju. Rezultat je svetlo i zdravo okruženje koje vlasnicima omogućava da se osećaju povezano sa panoramom prestonice, dok istovremeno uživaju u apsolutnoj tišini. Ovakav pristup dizajnu direktno utiče na smanjenje umora i povećanje životne energije svih rezidenata.

Jedna od ključnih prednosti je to što se kompleks gradi u jednoj fazi. To znači da vlasnici apartmana, kada se usele sredinom 2027. godine, neće biti okruženi gradilištima, već potpuno završenim, modernim blokom.

Otvaranje hotela InterContinental planirano je za decembar 2026. godine, čime će Beograd biti potpuno spreman za EXPO 2027 i veliki priliv međunarodnih gostiju. Investicija samo u hotel premašuje 100 miliona evra.

„Naš cilj je da InterContinental Beograd postane nova referentna tačka luksuznog hotelijerstva u ovom delu Evrope“, ističe Andrej Sovrović, CEO Delta Hospitality, dodajući da će hotel otvoriti više od 200 novih radnih mesta.

Delta District u Bloku 20 je vizionarski projekat koji postavlja nove standarde. Birajući apartman koji ispunjava najstrože svetske ekološke standarde, vlasnici biraju i zdravlje, energetsku nezavisnost i stabilnu budućnost svog kapitala.

Danas, kada održivost postaje standard, Delta District postavlja lestvicu tamo gde mogu da je prate samo najbolji. Ovo je adresa na kojoj tehnologija služi čoveku, a luksuz se meri kvalitetom svakog udahnutog vazduha i svakog sačuvanog kilovata energije.