VAMPIR RAZARA METU, LAZAR GAZI SVE PRED SOBOM, LOVCI PARAJU NEBO... Spektakularni snimci s "Pasuljanskih livada": Vojska Srbije pokazala moć (VIDEO)
Zbog velikog interesovanja javnosti za prikaz gađanja iz modernizovanih i novouvedenih sredstava i sistema Vojske Srbije na poligonu "Pasuljanske livade", Ministarstvo odbrane odlučilo je da javnosti predstavi deo eksluzivnih video materijala snimljenih tokom priprema i realizacije gađanja.
Podsećamo da je tom prilikom prvi put javno predstavljeno dejstvo jednog od najsavremenijih borbenih dronova kratkog dometa sa veštačkom inteligencijom Lanius-X koji zahvaljujući optičkim i laserskim senzorima može da leti i u zatvorenim prostorima bez GPS signala i predstavlja jedno od tehnološki najnaprednijih rešenja za specijalne operacije i urbanu borbu.
Javnosti je, takođe, predstavljen i višecevni samohodni lanser raketa 122 mm RM-70 "Vampir", novo sredstvo u naoružanju Vojske Srbije koje značajno unapređuje vatrenu moć raketnih artiljerijskih jedinica.
U realizaciji gađanja učestvovalo je više od 1.000 pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane sa oko 130 borbenih sredstava i sistema. Nosilac planiranja i realizacije gađanja bila je Prva brigada kopnene vojske, a učestvovale su jedinice Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i PVO i druge jedinice Vojske Srbije, u saradnji sa Tehničkim opitnim centrom i Vojnotehničkim institutom.