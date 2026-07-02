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Zbog velikog interesovanja javnosti za prikaz gađanja iz modernizovanih i novouvedenih sredstava i sistema Vojske Srbije na poligonu "Pasuljanske livade", Ministarstvo odbrane odlučilo je da javnosti predstavi deo eksluzivnih video materijala snimljenih tokom priprema i realizacije gađanja.

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Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Podsećamo da je tom prilikom prvi put javno predstavljeno dejstvo jednog od najsavremenijih borbenih dronova kratkog dometa sa veštačkom inteligencijom Lanius-X koji zahvaljujući optičkim i laserskim senzorima može da leti i u zatvorenim prostorima bez GPS signala i predstavlja jedno od tehnološki najnaprednijih rešenja za specijalne operacije i urbanu borbu.

Javnosti je, takođe, predstavljen i višecevni samohodni lanser raketa 122 mm RM-70 "Vampir", novo sredstvo u naoružanju Vojske Srbije koje značajno unapređuje vatrenu moć raketnih artiljerijskih jedinica.

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Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

U realizaciji gađanja učestvovalo je više od 1.000 pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane sa oko 130 borbenih sredstava i sistema. Nosilac planiranja i realizacije gađanja bila je Prva brigada kopnene vojske, a učestvovale su jedinice Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i PVO i druge jedinice Vojske Srbije, u saradnji sa Tehničkim opitnim centrom i Vojnotehničkim institutom.

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Snimci dejstava novih borbenih sistema na Pasuljanskim livadama 1 Izvor: Ministarstvo odbrane Srbije

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Snimci dejstava novih borbenih sistema na Pasuljanskim livadama 2 Izvor: Ministarstvo odbrane Srbije

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Snimci dejstava novih borbenih sistema na Pasuljanskim livadama 3 Izvor: Ministarstvo odbrane Srbije

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Snimci dejstava novih borbenih sistema na Pasuljanskim livadama 4 Izvor: Ministarstvo odbrane Srbije

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