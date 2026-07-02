Đurđević Stamenkovski posetila Mačkov kamen: Nismo zaboravili jednu od najtežih žrtava srpske vojske! Opredeljeno 3,5 miliona dinara za obnovu spomen-kosturnice
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je vis Mačkov kamen, na planini Jagodnja, koji je, kako kaže, bio strateški važan jer je onaj ko ga drži kontrolisao čitav prostor iznad Drine.
"Iako sama bitka nije donela odlučujuću pobedu, iscrpela je austrougarsku vojsku i postala jedan od najznačajnijih primera otpora srpske vojske, koji je kasnije doprineo uspesima. Samo dve srpske divizije izgubile su oko 11.000 ljudi. To je jedna od najtežih žrtava koje je srpska vojska podnela u jednoj bici tokom 1914. godine. Nismo je zaboravili", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski na Instagramu.
Ministarka kaže da je to jedna od najlepših crkava koje je posetila i raduje je što je ministarstvo opredelilo 3,5 miliona dinara za rekonstrukciju spomen-kosturnice.
"Očekujemo da će radovi do jeseni biti gotovi. To će biti prvi veliki radovi posle bezmalo 36 godina. Mi ćemo Vladi Republike Srbije kao resorno ministartvo koje je zaduženo za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova naredne nedelje podneti zahtev da Bitka na Mačkovom kamenu uđe u program državnih ceremonija", rekla je Đurđević Stamenkovski i dodala:
"Koliko je Bitka na Mačkovom kamenu decenijama unazad bila u senci Kolubarske i Cerske bitke, jer se smatralo da je vojni poraz, ali kasnijom analizom sagledano je koliki je bio značaj tog otpora koji smo tamo pružili gde smo neprijatelju zadali udarce koji su ga iscrpeli, a samim tim omeli u njegovom daljem proboju i napredovanju. Ovde su stradali naši dedovi i oni su zaslužili da se prema njihovim moštima ophodimo sa najdubljim poštovanjem zato što su nam ostavili slobodu i zato što su nam sačuvali državu".