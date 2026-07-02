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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je vis Mačkov kamen, na planini Jagodnja, koji je, kako kaže, bio strateški važan jer je onaj ko ga drži kontrolisao čitav prostor iznad Drine.

"Iako sama bitka nije donela odlučujuću pobedu, iscrpela je austrougarsku vojsku i postala jedan od najznačajnijih primera otpora srpske vojske, koji je kasnije doprineo uspesima. Samo dve srpske divizije izgubile su oko 11.000 ljudi. To je jedna od najtežih žrtava koje je srpska vojska podnela u jednoj bici tokom 1914. godine. Nismo je zaboravili", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski na Instagramu.

Ministarka kaže da je to jedna od najlepših crkava koje je posetila i raduje je što je ministarstvo opredelilo 3,5 miliona dinara za rekonstrukciju spomen-kosturnice.

"Očekujemo da će radovi do jeseni biti gotovi. To će biti prvi veliki radovi posle bezmalo 36 godina. Mi ćemo Vladi Republike Srbije kao resorno ministartvo koje je zaduženo za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova naredne nedelje podneti zahtev da Bitka na Mačkovom kamenu uđe u program državnih ceremonija", rekla je Đurđević Stamenkovski i dodala: