Kreće prvi julski vikend, a sa njim i gužve: AMSS izdao važno upozorenje za sve koji planiraju putovanje
Na putevima u Srbiji jutros nema zadržavanja ni na graničnim prelazima, kao ni na naplatnim stanicama, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema čekanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza. Bez zadržavanja prolazi se i kroz naplatne stanice na auto-putevima.
Iz AMSS-a navode da vozače danas očekuju povoljniji uslovi za vožnju nego prethodnog dana, kada su jaki pljuskovi u pojedinim krajevima zemlje znatno otežavali saobraćaj. Ipak, vremenske prilike će i dalje biti promenljive.
Kako ističu, na početku prvog julskog vikenda može doći do naglog povećanja intenziteta saobraćaja na glavnim putnim pravcima, pa se vozačima savetuje dodatna opreznost.
Kurir.rs