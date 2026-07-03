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Na putevima u Srbiji jutros nema zadržavanja ni na graničnim prelazima, kao ni na naplatnim stanicama, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema čekanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza. Bez zadržavanja prolazi se i kroz naplatne stanice na auto-putevima.

Iz AMSS-a navode da vozače danas očekuju povoljniji uslovi za vožnju nego prethodnog dana, kada su jaki pljuskovi u pojedinim krajevima zemlje znatno otežavali saobraćaj. Ipak, vremenske prilike će i dalje biti promenljive.

Kako ističu, na početku prvog julskog vikenda može doći do naglog povećanja intenziteta saobraćaja na glavnim putnim pravcima, pa se vozačima savetuje dodatna opreznost.