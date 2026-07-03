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Veterinarska inspekcija je u prethodnih godinu i po dana iz prometa povukla šest tona nebezbednih proizvoda od mesa, i to samo na području tri grada u jugozapadnoj Srbiji. Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede kaže da je najveći problem hrana nepoznatog porekla, bez deklaracije i propisane dokumentacije, i ističe da potrošači prilikom kupovine treba da obrate pažnju na deklaraciju, rok upotrebe i uslove u kojima se meso čuva.

Govoreći o količini povučenog mesa, Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede je istakla da je teško govoriti da li je šest tona mnogo ili malo, ali da je u odnosu na period od pre 25 godina smanjena pojava nelegalne hrane u prometu.

- U odnosu na raniji period, može se reći da je smanjen procenat pojavljivanja nelegalne hrane u prometu. To je, između ostalog, rezultat našeg stalnog rada i prepoznavanja ovog problema kao specifičnog i prisutnog, ne samo kod nas već i u zemljama u okruženju - rekla je Ivanjac.

Odakle stiže nelegalno meso

Objasnila je da je u najvećem broju slučajeva reč o hrani nepoznatog porekla.

- Uglavnom je reč o hrani koju nazivamo nebezbednom, odnosno o hrani za koju nismo mogli da utvrdimo poreklo, jer nije imala deklaraciju. Takva hrana zatečena je u prometu bez zakonom propisane dokumentacije koja bi ukazivala na njeno poreklo - navela je Ivanjac.

Dodala je da se takve nelegalne pošiljke najčešće kreću iz pravaca zapada i juga zemlje, zbog čega Uprava za veterinu kontrole sprovodi zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.

Ljiljana Ivanjac Foto: RTS Printscreen

Bez deklaracije – nema garancije da je meso bezbedno

Kada je reč o kvalitetu mesa koje se nalazi u legalnom prometu, istakla je da laboratorijske analize u velikoj većini potvrđuju ono što je navedeno na deklaraciji.

- Kad govorimo o kvalitetu, ono što je deklarisano u 90 odsto slučajeva je potvrđeno u našim laboratorijskim analizama.

Navela je da Ministarstvo poljoprivrede preko svojih inspekcija kontroliše bezbednost i kvalitet hrane na tržištu Srbije i poručila da je sva hrana koja se nalazi u legalnom prometu bezbedna i kvalitetna.

Objasnila je i zašto se hrana bez prateće dokumentacije automatski smatra nebezbednom.

- Hrana koja nije prošla propisanu veterinarsku kontrolu, posebno kada je reč o hrani životinjskog porekla, pre svega mesu i proizvodima od mesa, smatra se nebezbednom. U takvim slučajevima ne znamo odakle potiče grlo, kakav mu je zdravstveni status, u kom je klaničnom objektu zaklano, niti da li ga je pregledao veterinar. Da je kontrola obavljena, imali bismo žig na mesu i deklaraciju na kojoj bi, između ostalog, pisalo u kom je objektu zaklano i kog je porekla meso. Sve to u slučaju ilegalne hrane nedostaje - istakla je Ivanjac.

Na pitanje šta potrošači treba da provere prilikom kupovine, rekla je da je deklaracija prvi i najvažniji izvor informacija.

- Na deklaraciji imate naziv proizvoda, datum proizvodnje, rok upotrebe, način čuvanja i poreklo. Kada je u pitanju meso, posebno je važno poreklo mesa.

Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Letnje vrućine najveći test za hladni lanac

Tokom letnjih meseci, kako je istakla, posebna pažnja posvećuje se očuvanju hladnog lanca.

- Upravo kontrolišemo hladni lanac, jer nas u letnjem periodu pre svega zanima da li je hrana pravilno čuvana - rekla je Ivanjac.

Dodala je da inspekcija proverava temperaturu u prodajnim vitrinama, rashladnim komorama i skladištima, jer je poštovanje propisanog temperaturnog režima preduslov za bezbednost namirnica.

I građani deo kontrole bezbednosti hrane

Navela je i da veterinarska inspekcija, pored redovnih kontrola, postupa i po prijavama građana.

- Na sajtu Uprave za veterinu, odnosno Ministarstva poljoprivrede, možete naći naše imejl adrese. Znači, možete da nam se obratite imejlom, možete i telefonskim putem - rekla je gošća Jutarnjeg programa.

Šta inspektori prvo gledaju kada kupuju meso

Govoreći o tome šta i sama kao inspektor obraća pažnju prilikom kupovine mesa, istakla je da su higijena objekta i pravilno rukovanje hranom od presudnog značaja.

- Onaj koji rukuje mesom ne sme da bude i taj koji naplaćuje. To je ono što prvo, kao inspektori, a kupci, skrenemo pažnju kada primetimo - naglasila je Ivanjac.

Prema njenim rečima, potrošači bi trebalo da prijave svaku uočenu nehigijenu, jer je to jedan od načina da se obezbedi bezbedna i kvalitetna hrana na tržištu.

Ocenjujući stanje na tržištu mesa u Srbiji, Ivanjac je rekla da potrošači danas mogu da budu sigurni u proizvode koji se nalaze u legalnom prometu.

- Ono što mi vidimo kao krajnji potrošači uglavnom je dobro. Sigurni smo, bezbedni smo kao potrošači, kontrolisani su naši operateri hranom.