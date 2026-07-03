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Na obali Crvenog mora Hurgada pokazuje ono lice Egipta zbog kojeg se letovanje retko svodi samo na hotel i plažu. Široka peščana obala, prijatna klima tokom većeg dela godine, tirkizno more i bogat podvodni svet čine ovu destinaciju jednim od najprivlačnijih letovališta na Crvenom moru. Dani ovde lako prolaze između kupanja, izleta, večernjih šetnji i uživanja u lokalnoj gastronomiji, dok Memša predstavlja deo grada u kojem se taj ritam najbolje oseća.

Foto: Promo

Memša je moderno turističko srce Hurgade. Široko šetalište uz more, brojni restorani, kafići, prodavnice i hoteli stvaraju prijatnu atmosferu tokom čitavog dana. Dok je prepodne rezervisano za plažu i odmor uz more, večeri donose živahnu atmosferu, šetnje pod palmama i opušten izlazak bez potrebe da se udaljavate od hotela. Upravo zbog toga ovaj deo grada važi za jednu od najpoželjnijih zona za letovanje.

Jedna od najvećih prednosti boravka u Hurgadi jeste mogućnost da se odmor lako obogati različitim izletima. Kristalno čisto Crveno more poznato je po živopisnim koralnim grebenima, pa su među najpopularnijim aktivnostima izleti brodom, snorkeling i obilazak obližnjih ostrva i laguna. Ljubitelji avanture mogu da istraže egipatsku pustinju tokom safari tura i vožnje kvadovima, dok oni koji više vole laganiji tempo mogu uživati u večernjim šetnjama gradom i lokalnoj atmosferi. Upravo ta raznovrsnost čini Hurgadu destinacijom kojoj se mnogi putnici rado vraćaju.

Foto: Promo

Na jednoj od najboljih lokacija u Memši nalazi se Continental Hurghada 5★ , hotel koji zahvaljujući dobroj poziciji, prostranoj plaži i raznovrsnim sadržajima predstavlja odličan izbor za odmor svih generacija. Smešten je na svega 5 kilometara od aerodroma i oko 12 kilometara od starog dela Hurgade, pa omogućava brz dolazak, ali i jednostavan obilazak grada.

Hotel je otvoren 1994. godine, dok je poslednja delimična renovacija obavljena 2017. godine. Kompleks čini glavna petospratna zgrada sa ukupno 252 smeštajne jedinice. Do 2017. godine poslovao je pod poznatim brendom Mövenpick, a danas nastavlja tradiciju kvalitetne usluge pod imenom Continental Hurghada Resort. Dugogodišnja reputacija, odlična lokacija i prijatna atmosfera čine ga jednim od prepoznatljivijih hotela u ovom delu Hurgade.

Foto: Promo

Jedan od njegovih najvećih aduta jeste uređena privatna peščana plaža duga oko 300 metara, sa postepenim ulaskom u more koji odgovara kako porodicama sa decom, tako i svim gostima koji žele opušteno kupanje. Ležaljke, suncobrani i peškiri dostupni su bez doplate, pa je sve prilagođeno bezbrižnom odmoru uz more.

Smeštajne jedinice uređene su funkcionalno i udobno, a svaka raspolaže klima-uređajem, SAT LCD televizorom, mini-barom, kupatilom sa fenom za kosu, kao i balkonom, terasom ili panoramskim prozorom, u zavisnosti od kategorije sobe. U ponudi su Classic sobe sa pogledom na vrt, bočnim ili direktnim pogledom na more, Deluxe sobe sa pogledom na more, kao i porodične sobe namenjene gostima kojima je potreban dodatni prostor i komfor.

Foto: Promo

Boravak je organizovan na bazi All Inclusive usluge, koja obuhvata doručak, ručak i večeru po principu samoposluživanja, uz bogat izbor internacionalnih i lokalnih specijaliteta. Na raspolaganju su glavni restoran, kao i nekoliko à la carte restorana – Al Dente sa italijanskom kuhinjom, Dabke sa orijentalnim specijalitetima, La Terrace i Al Khalig. Tokom dana služe se užine, sladoled, kafa, čaj i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, dok prijatnu atmosferu upotpunjuju Sundeck Bar namenjen odraslima, Captain’s Bar, Pool Bar i Beach Bar.

Za aktivan odmor dostupni su veliki bazen podeljen u tri celine, od kojih se jedan deo tokom zime greje, teniski i skvoš tereni, mini golf, tereni za košarku, odbojku i fudbal, kao i svakodnevni animacioni program. Wi-Fi internet dostupan je bez doplate u lobiju hotela.

Foto: Promo

Najmlađim gostima namenjeni su mini klub za uzrast od 4 do 12 godina, igralište i mini disko, zbog čega je hotel podjednako dobar izbor i za porodična putovanja.

Za dodatno opuštanje na raspolaganju su spa centar, fitness sala i wellness sadržaji, koji upotpunjuju boravak nakon dana provedenog na plaži ili u obilasku Hurgade.

Continental Hurghada 5★ namenjen je putnicima koji žele da spoje dugu peščanu plažu, kvalitetnu All Inclusive uslugu i odličnu lokaciju u jednom od najlepših delova Hurgade. Blizina Memše, prijatna atmosfera i mogućnost da se odmor obogati brojnim izletima čine ovaj hotel izborom u kojem će podjednako uživati parovi, porodice i svi koji žele bezbrižno letovanje na obali Crvenog mora.

Foto: Promo

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere na relaciji aerodrom–hotel–aerodrom, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu 1 A Travel , dok putnici koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green .

Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1 A Travel BiH.

Za sva dodatna pitanja i stručne savete putnicima na raspolaganju je Call centar: 011 655 78 00.