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Obilaznica Soluna, jedan od ključnih tranzitnih pravaca za turiste iz Srbije koji putuju ka Halkidikiju i ovog leta je pod čestim radovima, što povremeno dovodi do zatvaranja i preusmeravanja saobraćaja. Vozači iz Srbije imaju dve praktične opcije – da obilaznicu potpuno izbegnu biranjem alternativnih pravaca ili da planiraju prolazak van saobraćajnih “špiceva”.

Kako prenosi sajt Grčka.info, zbog radova od petka, 3. jula u 23 časa do subote, 4. jula u 23 časa biće uvedena potpuna obustava saobraćaja u oba smera na istočnoj unutrašnjoj obilaznici Soluna. Tokom obustave, vozila koja se kreću ka Kavalii Kateriniju biće preusmeravana kroz centar grada.

Takođe, saobraćaj ka Halkidikiju i aerodromu Solun biće preusmeren kroz gradske ulice.

Šta je obilaznica Soluna

Ovo nisu prvi a ni jedini radovi ovog leta na obilaznici Soluna, poznatoj kao Ring Road i dugoj 31 kilometar, a koju veliki broj putnika iz Srbije koristi putujući do svojih letovališta na različitim lokacijama Grčke.

Tokom letnjih meseci, zbog velikog priliva turista i lokalnog saobraćaja, ova saobraćajnica postaje opterećena, a dodatni problem je što je i ove godine ona zona aktivnih radova zbog izgradnje projekta “Thessaloniki Flyover”.

Foto: Bascar/Shutterstock

Kako navodi Grčka.info, iako se saobraćaj najvećim delom odvija bez većih problema, zbog radova se povremeno uvode noćna ili vikend zatvaranja pojedinih deonica, uz preusmeravanje vozila na alternativne pravce.

Gde se u Grčkoj mora preko obilaznice, a gde ne

Za turiste iz Srbije, koji u Grčku ulaze preko graničnog prelaza Evzoni, zbog toga je važno da znaju do kojih letovališta moraju proći ovom saobraćajnicom ili kroz sam Solun.

To su, pre svega, kako objašnjava vodič platforme Grčka.info, sva letovališta na Halkidikiju – Kasandra, Sitonija, Nea Flogita, Nea Kalikratija, Dionisiou beach, te letovališta pored samog Soluna kao što su Perea, Agia Triada, Nei Epivates.

Grčka.info donosi i spisak lokacija do kojih se može stići bez prolaska ovom saobraćajnicom ako u Grčku ulazite sa prelaza Evzoni.

• Atos (Halkidiki) - skreće se pre početka radova, na putu za Kavalu

• Kavala - koristi se autoput Egnatia Odos (A2), bez prolaska kroz Solun

• Tasos - ide se prema Keramotiju ili Kavali, bez potrebe za obilaznicom

• Lefkada, Parga, Sivota - ide se zapadnim autoputem preko Ioannine, bez ulaska u Solun

• Krf - koristi se autoput ka Igumenici, zatim trajekt, bez obilaska Soluna

• Kefalonija - put vodi ka Patrasu i luci Kilini, bez prolaska kroz Solun

• Olimpska regija - Paralija, Olympic Beach, Leptokarija, Platamon, Nei Pori, Litohoro - koristi se autoput ka Atini (A1), bez ulaska u Solun i bez korišćenja obilaznice

Solun i njegovu obilaznicu, naravno, možete potpuno “izbeći” i ako se odlučite da u Grčku iz Severne Makedonije uđete i preko alternativnog prelaza Dojran, koji od ove godine ima prednost 24-časovne pokrivenosti lajv kamerama, pa se brži prelazak granice može isplanirati.

U tom slučaju trasa je Dojran-Gerakarou-Zagliveri-Poligiros-Gerakini, a zatim dalje ka Sitoniji ili Kasandri i Atosu.

Kako da izbegnete gužvu zbog radova

Obilaznicu je, kako se savetuje, najbolje izbegavati u periodima saobraćajnog "špica" - ujutru između 7 i 10:30 časova, kao i popodne od 15 do 19 sati. Takođe i subotom oko 10 sati, kada su mogući zastoji u pravcu ka Halkidikiju, jer mnogi Solunjani tada kreću na svoj vikend-odmor.

- Dosadašnje iskustvo pokazuje da čak ni tokom jula i avgusta, u špicu letnje turističke sezone, nije bilo većih zastoja izazvanih radovima. Naprotiv, u avgustu je saobraćaj u Solunu često manje opterećen jer veliki broj stanovnika odlazi na godišnje odmore – navodi se u vodiču Grčka.info.

Alternativa obilaznici oko Soluna, kao i nekada, je prolazak kroz industrijsku zonu i centar grada, ulicama Egnatia ili Nikis pored mora.

- Dobra vest je to što je ulica Egnatia raščišćena, u njoj nema više radova i sada su sve trake slobodne za vožnju. Takođe u ulicama Tsimiski i aveniji Nikis, koja se proteže uz more pored trga Aristotelous i Bele Kule, policija stalno dežura i zabranjuje zaustavljanje vozačima kako bi se saobraćaj brže odvijao – napominje se takođe.

Gde su isključenja sa obilaznice

Foto: RINA

Za vozače iz Srbije važno je i da znaju gde su isključenja sa solunske obilaznice sa kojih se dalje upućuju ka svojim konačnim odredištima.

Ako vam je destinacija Atina, ili bilo koje od letovališta južnije od Soluna, sa obilaznice treba da pratite oznake koje upućuju ka autoputu A1.

Ukoliko putujete ka nekom od popularnih letovališta na Halkidikiju, sa obilaznice je potrebno koristiti izlaz za Nea Moudania koji se nalazi na istočnom delu obilaznice i vrlo jasno je označen saobraćajnim tablama.

Što se tiče puta ka Asprovalti, Stavrosu i Tasosu, sa obilaznice treba pratiti oznake za autoput A2.

Šta je projekat "Thessaloniki Flyover"

Putovanje do svih destinacija u Grčkoj koje uključuje prolazak pored drugog po veličini grada te zemlje, od sledeće godine bi trebalo da bude i jednostavnije i brže, kada je planiran završetak projekta “Thessaloniki Flyover”.

Ovaj projekat, vredan skoro 500 miliona evra, obuhvata izgradnju nadzemnog puta dužine 13 kilometara, uključujući 9 različitih nivoa raskrsnica, 4 kilometra kontinuiranog mosta, 8 novih mostova i 3 tunela. Radovi su započeti početkom 2023. godine, a završetak je planiran za maj sledeće godine.

Po završetku radova, kako su najavile grčke vlasti, očekuje se znatno povećanje protoka vozila, čak do 10.000 vozila na sat u svakom pravcu, čime će se saobraćaj u velikoj meri rasteretiti.