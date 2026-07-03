Slušaj vest

Grad Sremska Mitrovica počeo je isplatu novčane pomoći roditeljima za nabavku osnovnog paketa udžbenika za školsku 2026/2027. godinu. Prve uplate već su realizovane, a roditelji koji se još nisu prijavili imaju vremena da to učine do 31. avgusta.

Prema podacima Grada, pravo na ovu pomoć ostvaruje 5.260 osnovaca, dok je do sada podneto više od 5.100 prijava.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović rekao je da je grad i ove godine nastavio meru finansijske podrške svim osnovcima.

- Baš kao što smo i prošle godine radili, ove godine obezbedili smo sredstva za nabavku udžbenika za svakog osnovca u Sremskoj Mitrovici. Svi koji su mislili da je to bila jednokratna pomoć sada mogu da vide da nastavljamo sa ovom merom. Grad je izdvojio oko 500.000 evra, a roditelji će, u zavisnosti od razreda koji dete pohađa, dobiti između 8.000 i 14.000 dinara - rekao je Nedimović.

On je naveo da su prve isplate već izvršene za učenike pojedinih škola.

Foto: Pixel-Shot/Shutterstock, Jovan M/Shutterstock

- Počeli smo sa isplatama. Prvi novac dobili su roditelji učenika škola u Kuzminu, Martincima, Osnovne škole „Boško Palkovljević Pinki“ i ŠOSO „Radivoj Popović“. Do sada je isplaćeno oko 10 miliona dinara, a kako škole dostavljaju dokumentaciju, tako nastavljamo i sa daljim isplatama - istakao je gradonačelnik.

Koliko novca dobijaju roditelji?

Visina pomoći zavisi od razreda koji učenik pohađa:

8.000 dinara za učenike prvog i drugog razreda,

9.000 dinara za treći i četvrti razred,

10.000 dinara za peti razred,

12.000 dinara za šesti razred,

14.000 dinara za učenike sedmog i osmog razreda.

Za ovu meru Grad je iz budžeta izdvojio ukupno 54 miliona dinara.

Još ima vremena za prijavu

Roditelji koji još nisu podneli zahtev mogu to da učine preko osnovne škole koju njihovo dete pohađa, a rok za prijavu traje do 31. avgusta.

- Pozivam sve roditelje koji se još nisu prijavili da to učine na vreme. Trudićemo se da, kao i prošle godine, sredstva budu isplaćena pre početka nove školske godine - poručio je Nedimović.

On je naglasio da finansiranje udžbenika nije zakonska obaveza lokalne samouprave, već odluka Grada da pomogne porodicama i olakša troškove početka školske godine.