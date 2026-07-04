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U Srbiji prvog dana vikenda pretežno sunčano vreme. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 21, a najviša dnevna od 26 do 29 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- U nedelju pretežno sunčano, a samo u brdsko planinskim predelima tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom - navodi RHMZ i dodaje da će u ponedeljak biti promenljivo, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom:

- Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša od 27 do 30 stepeni. Zatim se narednih dana očekuje promenljivo i nestabilno vreme ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom koji će biti češći u prvoj polovini sledeće sedmice. Dnevna temperatura tokom celog perioda oko proseka za prvu dekadu jula (od 26 do 31 stepen).

Foto: Zorana Jevtić, Marko Karović

Kada se vraća toplotni talas

- Sredinom meseca oko 15. jula očekujemo da maksimalne vrednosti pređu 35 stepeni, čime ponovo ulazimo u toplu zonu sa narandžastim meteo alarmom. U trećoj dekadi jula predviđa se dodatno jačanje toplotnog talasa, pa ćemo verovatno biti pod crvenim alarmom sa temperaturama koje bi mogle prelaziti 40 stepeni. Postoje velike šanse da maksimalne temperature nekoliko dana budu između 40 i 45 stepeni, što bi bila razlika od oko pet stepeni u odnosu na toplotni talas iz juna - kazao je Ristić za Kurir.

Ivan Ristić Foto: Kurir Televizija

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