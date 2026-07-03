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Na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, gde su u toku prijemni ispiti, znatno je povećano interesovanje kandidata nego ranije. Naročito veliko interesovanje je na Psihologiji, zajedničkom studijskom programu četiri fakulteta, čiji je FILUM nosilac.

U prvom konkursnom roku za narednu akademsku godinu na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, na odsecima za filologiju, za muzičku umetnost i za primenjene i likovne umetnosti, prijavilo se ukupno 222 kandidata, što je za oko 20 odsto veće interesovanje za matične programe ovog fakulteta u odnosu na prethodnu godinu i najveće interesovanje u prvom konkursnom roku u prethodnih nekoliko godina.

FILUM je od prošle godine i nosilac zajedničkog studijskog programa Psihologija, koji realizuje zajedno sa Prirodno-matematičkim fakultetom, Fakultetom medicinskih nauka i Fakultetom pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu. Za taj program se prijavilo dodatnih 180 kandidata, što je praktično tri puta više nego što je to bio slučaj prethodne godine.

Interesovanje za FILUM skočilo tri puta Foto: FILUM

Poslovodstvo Fakulteta ističe da je Fakultet u proteklom periodu delovao i društveno odgovorno i dosledno institucionalno, te da je preduzeo niz aktivnosti u cilju poboljšavanja uslova rada studenata i nastavnika, što će biti u fokusu i u narednom periodu, kako u pogledu prostorno-tehničke opremljenosti, tako i u pogledu kvaliteta studijskih programa.

- Potrebno je, međutim, da nadležni organi i društvo u celini prepoznaju značaj fakulteta i univerziteta, na korist cele zajednice, navode sa FILUM-a, imajući pre svega u vidu da ovaj fakultet ni posle dve i po decenije od osnivanja, još uvek nema svoju zgradu.