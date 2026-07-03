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Na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, gde su u toku prijemni ispiti, znatno je povećano interesovanje kandidata nego ranije. Naročito veliko interesovanje je na Psihologiji, zajedničkom studijskom programu četiri fakulteta, čiji je FILUM nosilac.

U prvom konkursnom roku za narednu akademsku godinu na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, na odsecima za filologiju, za muzičku umetnost i za primenjene i likovne umetnosti, prijavilo se ukupno 222 kandidata, što je za oko 20 odsto veće interesovanje za matične programe ovog fakulteta u odnosu na prethodnu godinu i najveće interesovanje u prvom konkursnom roku u prethodnih nekoliko godina.

FILUM je od prošle godine i nosilac zajedničkog studijskog programa Psihologija, koji realizuje zajedno sa Prirodno-matematičkim fakultetom, Fakultetom medicinskih nauka i Fakultetom pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu. Za taj program se prijavilo dodatnih 180 kandidata, što je praktično tri puta više nego što je to bio slučaj prethodne godine.

Filološko umetnički fakultet
Interesovanje za FILUM skočilo tri puta Foto: FILUM

Poslovodstvo Fakulteta ističe da je Fakultet u proteklom periodu delovao i društveno odgovorno i dosledno institucionalno, te da je preduzeo niz aktivnosti u cilju poboljšavanja uslova rada studenata i nastavnika, što će biti u fokusu i u narednom periodu, kako u pogledu prostorno-tehničke opremljenosti, tako i u pogledu kvaliteta studijskih programa.

- Potrebno je, međutim, da nadležni organi i društvo u celini prepoznaju značaj fakulteta i univerziteta, na korist cele zajednice, navode sa FILUM-a, imajući pre svega u vidu da ovaj fakultet ni posle dve i po decenije od osnivanja, još uvek nema svoju zgradu.

Prijemni ispiti na Filološko-umetničkom fakultetu su u toku, a preliminarni rezultati se očekuju u petak 3. jula.

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