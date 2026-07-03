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Zahvaljujući meri državne podrške, još 55 porodica rešiće svoje stambeno pitanje.

Naime, u Palati Srbija održana je 17. sednica Кomisije za dodelu subvencija za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, na kojoj je odobreno 55 zahteva, u ukupnoj vrednosti od 911.000 evra. Zahvaljujući ovoj meri državne podrške, još 55 porodica rešiće svoje stambeno pitanje, saopštilo je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju.

Država obezbeđuje najviše 20.000 evra

Od prve sednice Кomisije u novom sazivu, kojom predsedava ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Кovačević, za subvencije je izdvojeno oko 13 miliona evra. Time država nastavlja kontinuiranu podršku porodicama koje prvi put rešavaju stambeno pitanje i ulaže u stvaranje boljih uslova za život roditelja i dece.

17. sednica Кomisije za dodelu subvencija za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta Foto: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju/ Danja Mataruga

Pravo na ovu vrstu subvencije imaju majke koje prvi put stiču nekretninu, adržava obezbeđuje do 20 odsto vrednosti nepokretnosti, odnosno najviše 20.000 evra.

Uslovi za subvencije za kupovinu prve nekretnine

Jedan od uslova je da dete u trenutku podnošenja zahteva nije starije od godinu dana, dok ukupan prihod supružnika ne sme biti veći od dve prosečne zarade na republičkom nivou. Zahtev se podnosi preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Od početka primene Uredbe 2022. godine, za ovu meru izdvojeno je oko 28 miliona evra, a zahvaljujući državnoj podršci, više od 1.700 porodica širom Srbije obezbedilo je svoj prvi dom, navedeno je u saopštenju.