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Institut za transfuziju krvi Vojvodine i naredne sedmice organizuje brojne akcije dobrovoljnog davanja krvi širom pokrajine. Građani će od 6. do 11. jula imati priliku da daju krv u više gradova i opština, kao i u okviru akcija koje će biti organizovane u transfuziomobilima.

Ponedeljak, 6. jul

Inđija – Dom zdravlja, od 8 do 11 časova

Gajdobra – Biblioteka, od 8 do 10.30

Gložan – Dom kulture, od 11 do 13 časova

Vrbas – Crveni krst, od 8 do 11 časova

Pančevo – transfuziomobil ispred Lidla, od 10 do 13 časova

Sremska Mitrovica – Bolnica, od 10 do 13 časova

Utorak, 7. jul

Zrenjanin – Bolnica, od 8 do 11 časova

Sremski Karlovci – Eko centar, od 9 do 11 časova

Novi Sad – "Vode Vojvodine", od 9 do 11 časova

Novi Sad – transfuziomobil kod Big Fashion centra, od 17 do 20 časova

Sreda, 8. jul

Bačka Palanka – Crveni krst, od 8 do 12 i od 14 do 18 časova

Pančevo – Crveni krst, od 9 do 12 časova

Selenča – Mesna zajednica, od 8 do 9.30

Banatsko Novo Selo – Osnovna škola, od 10.30 do 12 časova

Novi Sad – transfuziomobil u centru grada, od 17 do 20 časova

Četvrtak, 9. jul

Zrenjanin – Bazen, od 16 do 19 časova

Beška – Osnovna škola, od 8 do 11 časova

Vršac – Crveni krst, od 9 do 12 časova

Laćarak – Mesna zajednica, od 9 do 12 časova

Sombor – Crveni krst, od 9 do 13 časova

Petak, 10. jul

Begeč – Dom penzionera, od 9 do 11 časova

Novi Sad – transfuziomobil u centru grada, od 9 do 13 časova

Novi Sad – transfuziomobil kod BIG centra, od 17 do 20 časova

Subota, 11. jul

Zrenjanin – transfuziomobil ispred Lidla, od 8 do 11 časova

Novi Sad – transfuziomobil u centru grada, od 17 do 20 časova

Institut poziva sve zdrave punoletne građane da se odazovu akcijama i svojim dobrovoljnim davanjem krvi pomognu u obezbeđivanju dovoljnih zaliha za lečenje pacijenata kojima je krv neophodna. Svaka donacija može spasiti više života.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.