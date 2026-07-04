Dobrovoljno davanje krvi u Vojvodini: Evo gde možete dati krv od 6. do 11. jula
Institut za transfuziju krvi Vojvodine i naredne sedmice organizuje brojne akcije dobrovoljnog davanja krvi širom pokrajine. Građani će od 6. do 11. jula imati priliku da daju krv u više gradova i opština, kao i u okviru akcija koje će biti organizovane u transfuziomobilima.
Ponedeljak, 6. jul
Inđija – Dom zdravlja, od 8 do 11 časova
Gajdobra – Biblioteka, od 8 do 10.30
Gložan – Dom kulture, od 11 do 13 časova
Vrbas – Crveni krst, od 8 do 11 časova
Pančevo – transfuziomobil ispred Lidla, od 10 do 13 časova
Sremska Mitrovica – Bolnica, od 10 do 13 časova
Utorak, 7. jul
Zrenjanin – Bolnica, od 8 do 11 časova
Sremski Karlovci – Eko centar, od 9 do 11 časova
Novi Sad – "Vode Vojvodine", od 9 do 11 časova
Novi Sad – transfuziomobil kod Big Fashion centra, od 17 do 20 časova
Sreda, 8. jul
Bačka Palanka – Crveni krst, od 8 do 12 i od 14 do 18 časova
Pančevo – Crveni krst, od 9 do 12 časova
Selenča – Mesna zajednica, od 8 do 9.30
Banatsko Novo Selo – Osnovna škola, od 10.30 do 12 časova
Novi Sad – transfuziomobil u centru grada, od 17 do 20 časova
Četvrtak, 9. jul
Zrenjanin – Bazen, od 16 do 19 časova
Beška – Osnovna škola, od 8 do 11 časova
Vršac – Crveni krst, od 9 do 12 časova
Laćarak – Mesna zajednica, od 9 do 12 časova
Sombor – Crveni krst, od 9 do 13 časova
Petak, 10. jul
Begeč – Dom penzionera, od 9 do 11 časova
Novi Sad – transfuziomobil u centru grada, od 9 do 13 časova
Novi Sad – transfuziomobil kod BIG centra, od 17 do 20 časova
Subota, 11. jul
Zrenjanin – transfuziomobil ispred Lidla, od 8 do 11 časova
Novi Sad – transfuziomobil u centru grada, od 17 do 20 časova
Institut poziva sve zdrave punoletne građane da se odazovu akcijama i svojim dobrovoljnim davanjem krvi pomognu u obezbeđivanju dovoljnih zaliha za lečenje pacijenata kojima je krv neophodna. Svaka donacija može spasiti više života.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
Kurir.rs