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Koferi spakovani, put isplaniran mesecima unapred, depozit uplaćen još tokom zime, a u glavi već odzvanja zvuk talasa i miris morske soli. A onda - šok na samom dolasku. Umesto ključeva apartmana, usledelo je obaveštenje da rezervisanog smeštaja nema!

Upravo ovakvo iskustvo podelila je jedna članica Fejsbuk grupe "Grčka - smeštaj povoljan", tvrdeći da je ostala bez unapred rezervisanog apartmana u Nei Poriju.

Foto: Shutterstock

Prema njenim navodima, smeštaj je rezervisala još u januaru preko posrednice Dude iz Aleksinca, kojoj je uplatila depozit. Međutim, po dolasku u letovalište, kako tvrdi, saopšteno joj je da je vlasnik apartmana otkazao rezervaciju. Kao alternativu dobila je smeštaj tek od narednog dana, dok je za prvu noć trebalo sama da pronađe rešenje.

- Pozdrav! Želela bih da podelim svoje, nažalost, negativno iskustvo sa Dudom, Srpkinjom iz Aleksinca koja je posrednik prilikom rezervacije smeštaja u Nei Poriju. Smeštaj rezervisan još u januaru, plaćen depozit, da bi nam prilikom dolaska rekla kako je čovek kod kog smo rezervisali otkazao. Pri tom nam nudi smeštaj od narednog dana, a za prvi dan da se "snađemo"! - napisala je ona u Fejsbuk grupi.

Foto: Shutterstock

Situacija je, kako navodi, postala još neprijatnija kada je od žene kod koje je na kraju pronašla smeštaj čula da je pomenuta posrednica, navodno, poznata po otkazivanju rezervacija turistima.

"Pazite se, da vam ne presedne odmor kao nama", poručila je ona u objavi, upozoravajući druge putnike da budu oprezni prilikom rezervacije privatnog smeštaja.

Ovaj slučaj još jednom je podsetio koliko je važno da putnici prilikom rezervacije smeštaja provere iskustva drugih gostiju, sačuvaju svu prepisku i potvrde o uplati, kao i da, kada je to moguće, koriste proverene platforme ili agencije koje nude dodatnu zaštitu u slučaju problema.

Ovo su neka od zlatnih pravila kojih se treba pridržavati:

Proverite posrednika - Pretraga imena u okviru samih grupa često može otkriti ranija loša iskustva drugih članova.

Tražite direktan kontakt - Ako je moguće, insistirajte na kontaktu sa stvarnim vlasnikom objekta u Grčkoj.