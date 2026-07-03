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Ministarstvo prosvete objavilo je u Službenom glasniku školski kalendar za školsku 2026/2027. godinu, a ono što će prvo privući pažnju roditelja i đaka jeste da će učenici imati jedan raspust manje nego prethodne školske godine. Razlog je to što se pravoslavni Vaskrs 2027. godine obeležava 2. maja, kada pada i drugi dan Praznika rada, pa se vaskršnji i prvomajski odmor praktično spajaju u jednu pauzu.

Nova školska godina počinje u utorak, 1. septembra, a zbog poklapanja praznika neće biti odvojenog prolećnog raspusta kao prethodne godine. Tako će osnovci i srednjoškolci tokom školske godine imati ukupno pet raspusta, odnosno jedan manje nego ove godine.

Pravoslavni Vaskrs 2027. godine pada u nedelju, 2. maja. Veliki petak biće 30. aprila, dok se Vaskršnji ponedeljak obeležava 3. maja, pa će zajedno sa prvomajskim praznicima đaci imati jednu objedinjenu prolećnu pauzu.

Raspusti za osnovce

Đake u Srbiji ove školske godine čeka pet raspusta Foto: Shutterstock

Prvo polugodište za učenike osnovnih škola završava se 30. decembra 2026. godine, dok drugo počinje 18. januara 2027. godine.

Tokom školske godine osnovci će imati sledeće raspuste:

Jesenji raspust traje od 11. do 13. novembra 2026. godine, a kada se spoji sa vikendom učenici dobijaju ukupno pet slobodnih dana.

Zimski raspust počinje 31. decembra 2026. i traje do 15. januara 2027. godine. Sa vikendom na kraju raspusta osnovci će imati ukupno 18 slobodnih dana.

Sretenjski raspust traje od 15. do 19. februara 2027. godine, a sa vikendom pre i posle pauze učenici će odmarati ukupno devet dana.

Prolećni raspust počinje 30. aprila, a završava se 4. maja 2027. godine. U tih pet dana objedinjeni su vaskršnji i prvomajski praznici, zbog čega ove školske godine nema dodatne pauze.

Letnji raspust za učenike od prvog do sedmog razreda počinje 14. juna i traje do 31. avgusta 2027. godine, ukupno 79 dana. Za učenike osmog razreda raspust počinje nakon završnog ispita i traje do kraja avgusta.

Nastava za učenike osmog razreda završava se 28. maja 2027. godine, dok učenici od prvog do sedmog razreda u školu idu do 11. juna.

Školski kalendar za osnovne škole za 2026/27. Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen

Šta čeka srednjoškolce

I srednjoškolci u klupe sedaju 1. septembra 2026. godine. Prvo polugodište završava se 31. decembra, koji će za njih biti radni, ali nenastavni dan, dok drugo polugodište počinje 18. januara 2027. godine.

Njihov raspored raspusta izgleda ovako:

Jesenji raspust traje od 11. do 13. novembra 2026. godine, odnosno pet dana sa vikendom.

Zimski raspust počinje 1. januara i traje do 15. januara 2027. godine, što sa vikendom znači ukupno 17 slobodnih dana.

Sretenjski raspust traje od 15. do 19. februara 2027. godine, odnosno ukupno devet dana kada se uračunaju vikendi.

Prolećni raspust traje od 30. aprila do 4. maja 2027. godine, kada su objedinjeni vaskršnji i prvomajski praznici.

Letnji raspust za učenike prvog, drugog i trećeg razreda gimnazija i četvorogodišnjih srednjih škola, kao i za prvu i drugu godinu trogodišnjih škola, počinje 21. juna i traje do 31. avgusta 2027. godine, ukupno 72 dana. Maturanti na raspust odlaze nakon završetka maturskih i završnih ispita.

Školski kalendar srednje škole Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen

Učenici četvrtog razreda gimnazija nastavu završavaju 21. maja 2027. godine, maturanti stručnih škola 28. maja, dok svi ostali srednjoškolci u školu idu do 18. juna.

Važna razlika u odnosu na osnovce jeste to što 31. decembar nije nastavni dan za osnovne škole, dok je za srednje škole predviđen kao radni, ali nenastavni dan.