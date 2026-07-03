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U Kragujevcu je pre četiri dana nestao mladić (21), a njegov nestanak je 2. jula prijavljen policiji.

Kako se navodi na sajtu "Nestali Srbija", 21-godišnjak je nestao u noći između 29. i 30. juna u Kragujevcu, a njegov nestanak porodica je 2. jula prijavila policiji.

- Te noći, 30. juna se čuo sa devojkom i kolegom koji su mu čestitali rođendan. Od tada telefon mu više nije u funkciji i gubi mu se svaki trag. Razlozi i okolnosti nestanka mi nisu poznate. On ima 21 godinu, živi i radi u Kragujevcu. Ima smeđu kosu, braon oči i visok je oko 175cm. Ne znam šta je imao na sebi. Nestanak smo prijavili policijskoj stanici u Kragujevcu. Ukoliko ga vidite ili imate bilo kakve informacije, molimo da prijavite policiji na 192 ili policijskoj stanici Kragujevac - objavio je u apelu brat nestalog mladića. 

Lični opis:
- Visina: 175cm
- Težina: 70kg
- Boja očiju: Braon
- Boja kose: Smeđa

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