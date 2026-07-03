- Te noći, 30. juna se čuo sa devojkom i kolegom koji su mu čestitali rođendan. Od tada telefon mu više nije u funkciji i gubi mu se svaki trag. Razlozi i okolnosti nestanka mi nisu poznate. On ima 21 godinu, živi i radi u Kragujevcu. Ima smeđu kosu, braon oči i visok je oko 175cm. Ne znam šta je imao na sebi. Nestanak smo prijavili policijskoj stanici u Kragujevcu. Ukoliko ga vidite ili imate bilo kakve informacije, molimo da prijavite policiji na 192 ili policijskoj stanici Kragujevac - objavio je u apelu brat nestalog mladića.