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Na svadbama se najčešće pamte prvi ples, dobra muzika, veselje koje traje do jutra ili neka simpatična anegdota koju gosti prepričavaju godinama. Međutim, jedno svadbeno veselje u okolini Loznice ostaće upamćeno po trenutku koji je malo ko mogao da očekuje.

Sve je, prema rečima prisutnih, proteklo u najboljem redu, sve dok među poklonima nije otvorena koverta čiji sadržaj nije ličio ni na jednu drugu. Umesto novca ili čestitke, u njoj je bila kratka poruka koja je u nekoliko sekundi promenila atmosferu u sali.

svadba kumovi
Foto: Shutterstock

Umesto novca, na parčetu papira jednostavno je pisalo: "Otpisujem ti dug, to je moj poklon."

U prvi mah mnogi su pomislili da je reč o neslanoj šali ili originalnoj dosetki jednog od gostiju. Čuo se smeh, dobacivanja i komentari, ali je vesela atmosfera ubrzo ustupila mesto neprijatnoj tišini kada je postalo jasno da poruka, po svemu sudeći, nije bila izrečena tek reda radi.

Luksuzna sala
Foto: Shutterstock

- Svi su se najpre smejali, mislili su da je neka šala. Međutim, vrlo brzo više niko nije bio siguran - ispričao je jedan od gostiju za Kurir.

Nedugo zatim, gost koji je ostavio neobičan poklon ustao je i pred svima objasnio šta stoji iza njegove poruke. Kako je rekao, mladoženja mu već tri godine duguje 500 evra, pa je odlučio da upravo taj dug pretvori u svadbeni poklon.

 - Mladoženja mi je dužan 500 evra već tri godine. Razmišljao sam šta da mu donesem na svadbu i odlučio sam da mu to bude poklon - da mu otpišem dug - rekao je, prema tvrdnjama prisutnih, vidno raspoložen i pod dejstvom alkohola.

Dodao je da bi u "normalnim okolnostima" u kovertu stavio oko 200 evra, ali da je ovog puta smatrao da ce oproštaj duga biti vredniji poklon.

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Foto: Shutterstock

- Evo, da se ne mučimo više ni on ni ja. Smatram da je ovo pošteno - ja njemu dug brišem, on meni više ništa ne duguje i idemo dalje - navodno je rekao.

Iako je sve izgovorio uz osmeh, reakcije gostiju bile su podeljene. Jedni su komentarisali da je reč o nesvakidašnjem i "originalnom" poklonu, dok su drugi smatrali da za rešavanje privatnih dugova nije bilo mesta na svadbenom veselju.

Prema rečima očevidaca, mladenci su ostali vidno zatečeni.

- Mlada je samo spustila pogled, bilo je baš neprijatno. Mladoženja je pokušao da se nasmeje i okrene sve na šalu, ali se videlo da mu nije bilo svejedno - ispričao je drugi gost.

Na kraju večeri, među zvanicama se mnogo više pričalo o jednoj koverti nego o muzici, torti ili veselju. Poklon koji nije sadržao ni novac ni čestitku postao je događaj koji će, po svemu sudeći, ostati najupamćeniji detalj sa ovog venčanja.

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