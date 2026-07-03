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Meteorolog Nedeljko Todorović za "Puls Srbije" najavio je stabilno i pretežno prijatno letnje vreme tokom vikenda, uz povremena kratkotrajna osveženja početkom jula, nakon kojih se ponovo očekuje porast temperatura.

- Danas je za tri do četiri stepena toplije nego juče, dok će sutra temperatura ponovo biti niža za dva do tri stepena. Ipak, kiše neće biti. Pred nama su sunčani subota i nedelja sa temperaturama oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine, odnosno maksimalno od 28 do 29 stepeni. Prave letnje vrućine, kakve smo imali do početka ove sedmice, za sada se ne očekuju. Do oko 10. jula maksimalne temperature kretaće se između 25 i 31 stepena - rekao je Todorović.

meteorolog - Nedeljko Todorović Foto: Kurir Televizija

Kratko osveženje početkom jula

Kako je najavio, u prvoj polovini jula moguće je kratkotrajno pogoršanje vremena sa pljuskovima, nakon čega se ponovo očekuje porast temperatura i stabilnije letnje prilike.

- Oko 8. ili 9. jula moguće je kratkotrajno naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom, ali je još rano govoriti o količini padavina. Kao i kod tipičnih letnjih pljuskova, moguće je da u pojedinim mestima padne 20 do 30 milimetara kiše, dok će neka područja ostati potpuno suva. Posle 10. jula očekuje se novo otopljenje, kada bi temperature mogle da dostignu od 33 do 35 stepeni, ali bez ekstremnih vrednosti iznad toga. Sve u svemu, očekuje nas tipično julsko vreme - kaže on.

Dalje Todorović je istakao da se u Beogradu i većem delu Srbije do kraja dana očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, uz postepeno razvedravanje i tek ponegde kratkotrajne pljuskove u južnim krajevima.

- U Beogradu neće biti više kiše danas, kao ni u većem delu Srbije, posebno u severnim i centralnim krajevima. Oblačnost koja je juče donosila kišu već se razilazi. Do kraja dana ponegde u centralnim, južnim i jugoistočnim krajevima može pasti kratkotrajna kiša ili pljusak, ali će se i tamo postepeno razvedravati. U Beogradu će do kraja dana biti uglavnom sunčano i toplo, uz maksimalnu temperaturu oko 29 stepeni - naveo je.

Foto: Jakov Milošević

- Početak leta je prilično tipičan i podseća na prethodnih nekoliko godina, bilo je i visokih temperatura i osveženja. Ipak, srednja temperatura ovogodišnjeg juna bila je za oko stepen do stepen i po niža nego prošle godine. Ako se ostvare sadašnje prognoze, ni prva polovina jula neće doneti velike vrućine. Šta će biti u drugoj polovini leta teško je sa sigurnošću prognozirati. Meteorološki modeli ne mogu pouzdano da predvide detalje toliko unapred, ali je izvesno da će leto biti toplije od proseka. Ipak, moje mišljenje je da bi ovogodišnje leto u celini moglo biti nešto blaže nego prethodnih nekoliko - rekao je.

Kako se rashladiti tokom letnjeg perioda?

U narednom periodu ne očekuju se veoma tople noći, a meteorolog građanima savetuje prirodno provetravanje prostorija ili oprezno korišćenje klima-uređaja kako bi se izbegle velike temperaturne razlike.

- U narednih desetak dana neće biti veoma toplih noći. Građanima preporučujem da prostorije rashlađuju prirodnim provetravanjem, jer je to najzdraviji način. Ako koriste klima-uređaj, ne bi trebalo da spuštaju temperaturu ispod 20 stepeni, jer velike razlike između spoljne i unutrašnje temperature predstavljaju dodatni stres za organizam - istakao je.

Savet lekara kako da rashladite prostor pre spavanja Foto: Profimedia

- Kasnije tokom leta biće toplijih noći, naročito u velikim gradovima poput Beograda, gde asfalt, saobraćaj i klima-uređaji dodatno zagrevaju vazduh. Zato je najbolje rashlađivati se prirodnim putem - tuširanjem, boravkom pored reka i jezera ili u hladu, uz izbegavanje dužeg zadržavanja na direktnom suncu - za emisiju "Puls Srbije", zaključio je Todorović.

07:20 Meteorolog Todorović za Kurir otkrio kakvo nas vreme čeka za vikend: Spremite se za preokret, evo kada se vraćaju ŽESTOKE VRUĆINE! Izvor: Kurir televizija

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