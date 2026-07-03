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Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš, doc. dr Milan Lazarević, i gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, zajedno su u Knez Selu realizovali četvrtu akciju besplatnih preventivnih kardioloških pregleda, nastavljajući jasnu politiku da zdravstveni sistem bude dostupan svim građanima.

Veliki odziv meštana još jednom je potvrdio da je ovakav vid organizovanja pregleda neophodan, jer mnogi građani nemaju mogućnost da lako dođu do zdravstvenih ustanova.

- Mi smo tamo gde je narod. Nije svima jednostavno da dođu do Kliničkog centra, zato je naša obaveza da dođemo mi kod njih. Ova akcija neće stati, nastavićemo da budemo prisutni u selima, prigradskim naseljima i gradskim sredinama, svuda gde je pomoć potrebna - poručio je gradonačelnik Pavlović.

Foto: UKC Niš

On je istakao da će u narednom periodu dodatno unapređenje biti omogućeno uvođenjem mobilnih ambulanti i mobilnih apoteka, što će omogućiti još veću dostupnost zdravstvenih usluga i ranije otkrivanje bolesti.

Direktor UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević, naglasio je da su kardiovaskularne bolesti jedan od najvećih zdravstvenih izazova i da je upravo prevencija ključna.

- Svake nedelje smo na drugoj lokaciji jer želimo da stignemo do svakog čoveka. Najskuplji pregled je onaj koji nikada nije obavljen. Zato smo ovde, da sprečimo, reagujemo na vreme i sačuvamo ono što je najvrednije, a to je zdravlje - istakao je Lazarević.

Foto: UKC Niš

On je posebno poručio snažnu poruku:

- Klinički centar nisu zgrade, UKC smo svi mi. I naša je obaveza da budemo uz ljude, da ih saslušamo i pomognemo na vreme.

Tokom akcije u Knez Selu, lekari su, pored kardioloških problema, uočili i druge zdravstvene tegobe kod građana, te su mnogi pacijenti upućeni na dalje lečenje u UKC Niš, uključujući i novootvoreni Centar za terapiju bola.

Foto: UKC Niš