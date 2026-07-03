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"Mama, doživela sam udes, na traumatologiji sam u Urgentnom!" Ovo su reči koje je preko telefona čuo jedan bračni par iz Novog Sada. Glas sa druge strane zvučao je skoro identično kao glas njihove ćerke. Ali, srećom, to nije bila ona već je u pitanju - morbidan pokušaj prevare.

- Danas su moji roditelji doživeli veoma neprijatno iskustvo. Pozvao ih je neko sa skrivenog broja, oponašajući moj glas. Plačnim glasom rekao je da sam doživela saobraćajnu nesreću i da se nalazim na traumatologiji u Urgentnom centru. Mama je, srećom, počela da postavlja pitanja i traži više informacija. U tom trenutku osoba sa druge strane je prekinula vezu - navela je jedna Isidora na Fejsbuk grupi "Novosađanke".

Ona je upozorila da njeni roditelji nažalost nisu jedine žrtve.

Foto: Fejsbuk Printscreen/Novosađanke

- Ovakve prevare su, nažalost, sve češće i cilj im je da uplaše ljude, posebno starije, kako bi iznudili novac ili došli do važnih informacija. Zato vas molim da razgovarate sa svojim roditeljima, bakama, dekama i prijateljima. Recite im da u ovakvim situacijama ne daju nikakve lične podatke, ne donose ishitrene odluke i da, pre svega, odmah pozovu člana porodice za kojeg se tvrdi da je u nevolji ili nekog drugog bliskog kako bi proverili da li je sve u redu - navela je ona zamolivši ljude da podele objavu kako bi što više ljudi saznalo za ovu vrstu prevare.

"Možda baš tako sprečimo da neko postane sledeća žrtva", navela je ona.

Kako funkcioniše ova bolesna šema

Foto: Prostock-studio/Shutterstock

I Kurir je u više navrata upozoravao na slične prevare. Prevaranti više ne biraju sredstva, a meta su im, kao po pravilu, stariji ljudi i roditelji čiji strah za decu pokušavaju maksimalno da zloupotrebe. Šema je hirurški precizna i odvija se u nekoliko koraka:

Poziv obično stiže sa zaštićenog broja kako mu se ne bi ušlo u trag.

Osoba sa druge strane svesno oponaša glas deteta ili koristi napredne tehnologije kako bi zvučala uverljivo. Nekad se u ove svrhe koristi i veštačka inteligencija.

Gluma i jecaji služe da se žrtva uvede u stanje šoka kako ne bi mogla trezveno da razmišlja.

Kada roditelji zagrizu mamac, obično sledi zahtev za hitan novac za "operaciju", "podmićivanje policije" ili "troškove lečenja".

Šta uraditi ako dobijete ovakav poziv

Foto: Shutterstock

Ne paničite i postavljate pitanja

- Tražite specifične informacije koje bi znalo samo vaše dete - ime kućnog ljubimca, adresa, srednje ime..

Odmah prekinite vezu i pozovite dete

- Čim spustite slušalicu, okrenite direktan broj telefona vašeg sina ili ćerke da proverite gde se nalaze.

Nikome ne dajte lične podatke i novac

- Policija, lekari i Urgentni centar nikada ne traže novac preko telefona za hitne operacije.