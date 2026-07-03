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Ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Ivica Dačić sastao se danas u Beogradu sa ministrom unutrašnjih poslova Mađarske Gaborom Pošfaijem, koji boravi u prvoj zvaničnoj poseti Republici Srbiji od stupanja na dužnost, čime je potvrđen kontinuitet bliske saradnje i međusobnog poverenja dveju država u oblasti unutrašnjih poslova.

Ministri Dačić i Pošfai razgovarali su o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji, sa posebnim osvrtom na migratorne tokove duž zapadnobalkanske rute, kao i o mogućnostima za dalje unapređenje saradnje u suzbijanju iregularnih migracija, organizovanog kriminala i drugih oblika prekograničnog kriminala.

Foto: MUP Srbije

Gabor Pošfai, ministar unutrašnjih poslova Mađarske, izjavio je da je, imajući u vidu aktuelnu situaciju u Evropi, od ključnog značaja da naše države zauzmu zajednički stav o brojnim strateškim pitanjima i da mogu da računaju jedna na drugu kao na pouzdane partnere. Kao odličan primer naveo je da ilegalne migracije, prekogranični organizovani kriminal i borba protiv trgovine ljudima predstavljaju zajedničke izazove koji se mogu efikasno prevazići samo kroz usaglašeno i dosledno delovanje.

Foto: MUP Srbije

Sagovornici su ocenili da su zajedničke aktivnosti Srbije i Mađarske u prethodnom periodu dale značajne rezultate u zaštiti državnih granica i suzbijanju krijumčarenja migranata, ističući da će dve zemlje nastaviti da deluju koordinisano i odlučno u borbi protiv svih bezbednosnih izazova.

Ministar Dačić istakao je da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije svakodnevno sprovodi intenzivne aktivnosti na suzbijanju iregularnih migracija i razbijanju kriminalnih grupa koje se bave krijumčarenjem ljudi, kao i da se na svim graničnim prelazima i duž državne granice preduzimaju dodatne mere radi efikasnijeg nadzora i očuvanja bezbednosti.

Foto: MUP Srbije

Podsetivši na rezultate koje je Republika Srbija ostvarila u zaustavljanju velikog migratornog talasa i značajnom smanjenju broja iregularnih migranata, Dačić je naglasio da će Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviti sa odlučnim i doslednim sprovođenjem svih mera usmerenih na suzbijanje iregularnih migracija i borbu protiv krijumčarskih mreža.

Ministri su se saglasili da postoji značajan prostor za dalje jačanje saradnje dva ministarstva, pre svega kroz intenzivniju razmenu operativnih informacija, zajedničke aktivnosti policijskih službi, obuke, razmenu iskustava i primenu najboljih profesionalnih praksi.

Posebno je istaknuto da su Srbija i Mađarska pouzdani partneri koji dele zajednički interes u očuvanju bezbednosti svojih građana, zaštiti državnih granica i očuvanju stabilnosti regiona, te da će se uspešna saradnja u oblasti unutrašnjih poslova nastaviti i u narednom periodu, na obostranu korist dveju država.