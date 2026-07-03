Slušaj vest

Od pretprošlog leta putnike iz Srbije koji na odmor kreću autobusom čekaju stroža pravila kada je reč o prtljagu. Iako su nova ograničenja na snazi još od 1. juna 2024. godine, mnogi ih i dalje ignorišu, pa se na polascima ka omiljenim letovalištima i ove sezone mogu videti rasprave između putnika i vozača zbog viška stvari.

Nekada je, kažu iskusni putnici, bilo sasvim uobičajeno da se na more nosi gotovo "pola kuće". U jednom koferu bila je garderoba, u drugom hrana, a u prtljažniku su završavali ručni zamrzivači, stolice za plažu, suncobrani, gumeni čamci, vesla, pa čak i rešoi i gajbice paprika za pripremu zimnice po povratku sa odmora.

Međutim, takva praksa danas više nije dozvoljena. Prema pravilima koja su pojedine turističke agencije uvele od juna 2024. godine, svaki putnik može da ponese jedan kofer težine do 23 kilograma i jedan komad ručnog prtljaga koji mora da stane u prostor iznad sedišta. Ipak, ova pravila nisu obavezna za sve agencije, već svaka sama određuje uslove prevoza, zbog čega je važno da putnici pre polaska provere program i opšte uslove putovanja.

Kako objašnjavaju iz turističkog sektora, ograničenja nisu uvedena kako bi se putnicima otežalo putovanje, već prvenstveno zbog bezbednosti.

Kofri, autobus Foto: Shutterstock

- Neke agencije su ih uvele zbog loše prakse iz prethodnih godina, kada se dešavalo da dvoje putnika na more krene sa pet torbi - svedočili su sagovornici iz turističke branše.

Dodaju da Zakon o bezbednosti saobraćaja jasno propisuje da se u putničkoj kabini ne sme nalaziti prtljag, osim manjeg ručnog.

- Nijedan kofer ne može da stoji među sedištima jer u slučaju naglog kočenja postaje opasan projektil koji može ozbiljno da povredi putnike. Kazne za takve prekršaje kreću se od 300.000 do čak milion i po dinara - objašnjavaju.

Da pojedini putnici i dalje pokušavaju da zaobiđu pravila potvrđuje i čitateljka Kurira koja je nedavno autobusom putovala na Halkidiki.

- Na polasku su neki putnici poneli male stolice za plažu, a bilo je i onih sa suncobranima. Vozač nije hteo ni da čuje da ih primi u prtljažnik. Jednostavno ih je vraćao i govorio da to nije dozvoljeno. U povratku su neki pokušali da unesu suncobrane koje su kupili u Grčkoj, ali ni tada nije popustio, iako je, činilo se, bilo mesta. Znala sam za nova pravila, ali ima ljudi koji i dalje na more kreću kao da se sele. Nose po nekoliko torbi, ogromne količine hrane i pića, a cene u Grčkoj su danas vrlo slične, a za pojedine proizvode čak i niže nego u Srbiji - ispričala je ona za Kurir.

Jarke boje kofera se teže zagube na aerodromu Foto: Shutterstock

Šta sve više ne sme da se nosi ručni frižideri

suncobrani

ležaljke

frižideri

asure

kolica

stolice

dečji kreveci

bicikli

dodatne torbe bilo kojih dimenzija

cveće

maslinovo ulje