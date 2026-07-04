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Potraga za idealnim begom iz grada postala je jedan od vodećih trendova na tržištu nekretnina u Srbiji. Od početka pandemije, potražnja za vikendicamaporasla je za oko 50-60%, a interesovanje ne jenjava ni u 2025. i 2026. godini.

Bilo da tražite oazu mira pored reke, planinsku kuću ili modernu "pametnu" vikendicu, donosimo vam detaljan vodič kako da donesete pravu odluku i uložite novac bez greške.

1. Odaberite pravu lokaciju: Gde je najisplativije?

Foto: Shutterstock

Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, Vojvodina je apsolutni lider po broju prodatih vikendica, sa učešćem od čak 52% u ukupnoj vrednosti tržišta.

Fruška gora Foto: Sveta Srbija

Fruška gora: Najpopularnija oblast sa mestima poput Inđije, koja je lider po broju transakcija, ali i Beočina, Sremskih Karlovaca i Iriga. Cene su raznolike - u Rakovcu se manja vikendica može naći za oko 37.500 €, dok se u Čortanovcima objekti od 32 m² prodaju i za 17.000 €.

Kosmaj: Omiljena destinacija Beograđana zbog blizine (sat vremena vožnje). Cene se uglavnom kreću od 45.000 do 55.000 €, dok luksuzna tipska naselja dostižu cenu kvadrata od 1.300 do 3.300 €.

Divčibare: Planina koja beleži rast popularnosti. Mala brvnara može se naći za 20.000 €, dok novogradnja od 110 m² košta oko 90.000 €.

Grocka: Idealna za one koji žele blizinu Dunava i Beograda (35 km). Vikendice se mogu naći već od 15.000 €, dok kuće sa voćnjacima koštaju oko 38.000 - 44.000 €.

Zlatarsko jezero Foto: Vladimir Živanović

Biseri u usponu: Zlatarsko jezero (Kokin brod) i Prolom banja postaju sve traženiji zbog netaknute prirode i zdravstvenog turizma.

2. Gradnja ili kupovina gotovog objekta?

Broj izdatih građevinskih dozvola za kuće i vikendice udvostručio se u odnosu na 2019. godinu, što pokazuje da se mnogi radije odlučuju za gradnju po meri.

Foto: Youtube printscreen/WMM Modulbau

Zidana ili montažna kuća? Večita dilema. Dok su zidane kuće sinonim za čvrstinu, montažne nude brzinu useljenja. Arhitekte predlažu i "kombinovano inženjerstvo" - spoj najboljeg iz oba sveta, što rezultira energetski efikasnim i dugovečnim objektima.

Ekološki materijali: Inovacije poput kuća od industrijske konoplje (npr. na Homoljskim planinama) nude vrhunsku izolaciju i zdrav životni prostor.

Modularne kuće: Predstavljaju budućnost stanovanja zbog fleksibilnosti i modernog dizajna.

3. Energetska efikasnost i "pametni" sistemi

Foto: Shutterstock/anatoliy_gleb

Savremena vikendica više nije samo "kućica u šumi". Danas se teži nultom energetskom balansu.

Solarne ploče: Primeri iz prakse pokazuju da pasivne kuće sa stotinama solarnih panela (krovnih i fasadnih) svode troškove grejanja i hlađenja na minimum.

Sistemi grejanja: Za vikendice su najefikasnije toplotne pumpe ili podno grejanje, dok se za krovne konstrukcije preporučuje kamena vuna i ventilisane fasade.

Smart Home: Daljinska kontrola putem mobilnih aplikacija omogućava vam da zagrejete kuću pre dolaska ili pratite bezbednost dok niste tamo.

4. Šta proveriti pre nego što date novac?

Pre nego što potpišete ugovor, obavezno prođite kroz ove korake:

Mladi sve češće kupuju kuće u ruralnim sredinama Foto: Shutterstock, Ilustracija

Pravni status: Proverite da li je objekat legalizovan na fizičko lice, što znatno ubrzava prenos vlasništva.

Infrastruktura: Kakav je prilazni put? Postoje li stabilni priključci za vodu i struju? Da li je internet dovoljno brz za "rad od kuće"?

Lokacija na terenu: Lično obiđite plac. Proverite osunčanost, nagib terena i privatnost u odnosu na komšije.

Skriveni troškovi: Procenite stanje krova, izolacije i instalacija ako kupujete stariji objekat koji zahteva renoviranje.