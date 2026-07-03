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Jovan Marković, rođen 2002. godine, već više od godinu i po dana vodi tešku borbu sa malignom bolešću – Neoplasma malignum testis (C62). Uprkos dosadašnjem lečenju, njegovo zdravstveno stanje zahteva nastavak lečenja u inostranstvu, koje predstavlja neophodan korak i jedinu mogućnost za dalje lečenje i oporavak.

Za nastavak Jovanovog lečenja potrebna su značajna finansijska sredstva koja će biti namenjena za troškove medicinskih tretmana, terapija i pratećih troškova lečenja.

Svaka donacija pruža Jovanu priliku da nastavi svoju borbu za život i dobije šansu za ozdravljenje.

Pozivamo sve ljude dobre volje da podrže Jovana i pomognu mu da nastavi lečenje koje mu daje nadu u zdraviju i sigurniju budućnost.

Kako možete da pomognete:

Pošaljite SMS sa brojem 333 na 2407.
(Cena poruke je 200 dinara, PDV se ne naplaćuje)
Uplate možete izvršiti putem dinarskog i deviznog računa, E-doniraj plaćanjem karticama ili preko PayPal platforme.

Mogućnost slanja SMS poruka dostupna je korisnicima mreža MTS, Yettel, A1 i Globaltel.

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Jovan Marković Foto: Printscreen/Fondacija Humanost bez granica

Kurir Društvo 

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