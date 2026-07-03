Slušaj vest

Ministarstvo prosvete uputilo je danas svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji dopis povodom predstojeće distribucije školskih paketa i sportske opreme koje je obezbedilo preduzeće "EXPO 2027".

Prema informacijama dostavljenim školama, za učenike osnovnih škola pripremljeni su školski setovi koji sadrže torbu za blok, blok br. 5, svesku na kvadratiće, svesku na linije, drvenu olovku i raspored časova sa "bukmarkerom". Pored toga, svakoj osnovnoj školi biće isporučene po tri fudbalske, tri košarkaške i tri odbojkaške lopte, namenjene za korišćenje u nastavnim i vannastavnim sportskim aktivnostima.

Objavljene slike koje prikazuju izgled jednog od najvećih projekata u Srbiji Foto: EXPO 2027

Srednjim školama takođe će biti isporučene po tri fudbalske, tri košarkaške i tri odbojkaške lopte, koje će biti na raspolaganju za realizaciju nastavnih i vannastavnih sportskih aktivnosti.

Ministarstvo prosvete je u dopisu posebno naglasilo da je preuzimanje školskih setova u potpunosti dobrovoljno. Učitelji i odeljenjske starešine će o mogućnosti preuzimanja školskih setova obavestiti roditelje, odnosno zakonske zastupnike učenika, a setovi će biti dostupni isključivo učenicima koji izraze želju da ih preuzmu.

Superheroji igre, maskote EXPO 2027 Beograd Foto: EXPO 2027

Distribucija materijala školama počinje u ponedeljak, 6. jula 2026. godine, i trajaće do 28. avgusta 2026. godine, kako bi školski pribor i sportska oprema bili na raspolaganju školama i učenicima od početka nove školske godine, 1. septembra, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Ne propustiteDruštvoĐaci organizovano mogu na Ekspo 2027, prevoz i ulaznice besplatni za sve: Ministarstvo prosvete poslalo uputstvo školama
collage.jpg
DruštvoNaredne školske godine jedan raspust manje! Objavljen novi kalendar - ovo su najvažniji datumi FOTO
Prazna učionica
DruštvoOtkrivamo ko stoji iza zapanjujućih uličnih umetničkih dela: Beograd postao galerija na otvorenom zahvaljujući ovoj izuzetno značajnoj manifestaciji
umetnost.JPG
DruštvoDeca kroz "Igru umetnosti" otkrivala svet boja, oblika i mašte u Ekspo 2027 Plejgraundu (FOTO)
Igra umetnosti 7.jpg