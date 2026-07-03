Patrijarh Porfirije sa Trampovim savetnikom pastorom dr Markom Bernsom: Razgovor u cilju unapređenja saradnje dve hrišćanske zemlje i dva hrišćanska naroda
Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije razgovarao je danas u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa pastorom dr Markom Bernsom, savetnikom za duhovna pitanja predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.
Razgovor, u kome su učestvovali i članovi Svetog Arhijerejskog Sinoda: visokopreosvećena gospoda mitropoliti bački Irinej i šumadijski Jovan, protekao je u duhu razumevanja u cilju unapređenja saradnje dve hrišćanske zemlje i dva hrišćanska naroda.
Tokom posete Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi i Republici Srbiji, dr Berns će posetiti više srpskih pravoslavnih manastira i hramova.
Sastanku su prisustvovali i: Preosvećeni vikarni Episkop novobrdski g. Ilarion; g. Fej Nemer, konsultant i generalni direktor Američke privredne komore za Bliski istok i Severnu Afriku; g. Goran Petković, generalni direktor kompanije Gemini Transport i suosnivač organizacije „Srbi za Trampa“ (Serbians for Trump); g. Majk Mansur, konsultant i viši predsednički savetnik za pitanja Bliskog istoka u administraciji predsednika Trampa; gđica Jovana Petković, operativni direktor kompanije Gemini Transport; gđa Ejpril Felps, šef Kabineta pastora Marka Bernsa; gđa Veronika O'Šilds, izvršni asistent pastora Marka Bernsa; đakon Nikola Kostić, sekretar Kabineta Patrijarha srpskog; đakon Nikola Mutavdžić, službenik Svetog Arhijerejskog Sinoda Srpske Pravoslavne Crkve; g. Boris Sekulić, službenik Kabineta Patrijarha srpskog.