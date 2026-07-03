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Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije razgovarao je danas u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa pastorom dr Markom Bernsom, savetnikom za duhovna pitanja predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.

Razgovor, u kome su učestvovali i članovi Svetog Arhijerejskog Sinoda: visokopreosvećena gospoda mitropoliti bački Irinej i šumadijski Jovan, protekao je u duhu razumevanja u cilju unapređenja saradnje dve hrišćanske zemlje i dva hrišćanska naroda.

Tokom posete Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi i Republici Srbiji, dr Berns će posetiti više srpskih pravoslavnih manastira i hramova.

Foto: Spc