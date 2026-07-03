DIPLOMATSKA OFANZIFA SRBIJE U EU: Državno rukovodstvo u Briselu predstavlja rezultate o reformama - Da li će naš napredak biti vrednovan?
"U potpunosti sam sigurna i uverena da od Srbije niko nije uradio više u sprovođenju reformi i unapređenju izbornih uslova, ne samo od zemalja kandidata, već svih zemalja na evropskom kontinentu". Ovo je poručila predsenica parlamenta Ana Brnabić koja je sa delegacijom Srbije danas u Briselu, gde se predstavljaju rezultati u sprovođenju reformi, pre svega u zakonodavstvu. Ovo je prvi put da se rezultati o EU integracijama iznose zajednički i da su u jednom timu pored predsednice Skupštine i ministar spoljnih poslova Marko Đurić i ministar za evropske integracije Nemanja Starović i ministar finansija Siniša Mali. Da se stvara povoljna klima u Briselu pokazuje i tekst lista Politiko u kom piše "da su četiri zvaničnika koja rade na planovima EU rekla da EU priprema planove da nagradi Srbiju zbog usvajanja izmena pravosudnih zakona kako bi podstakla zemlju da ubrza napredovanje u procesima pridružiuvanja Eu i da postoji opšti osećaj da ne bi trebalo da izgubimo Srbiju u potpunosti".
Da li mi treba da dozovolimo da izgubimo Evropsku uniju i kako da sačuvamo svoju poziciju u putu ka EU?
Gosti Usijanja:
Milovan Drecun, predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine Srbije
Radoslav Marjanović, predsednik opštine Stari grad
Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju (OKO)
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig