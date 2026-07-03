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Putnička vozila na graničnom prelazu Horgoš na ulazu u Srbiju čekaju 45, a na prelazu Gradina prema Bugarskoj 40 minuta saopštilo je preduzeće "Putevi Srbije".

Prema informacijama Uprave granične policije, na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, navedeno je u saopštenju.

Kurir.rs/FoNet

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