Na graničnom prelazu Horgoš na ulazu u Srbiju čeka se oko 45 minuta, a na Gradini prema Bugarskoj oko 40 minuta.
Društvo
Putnička vozila na ovom prelazu čekaju 45 minuta: Stanje na granicama tokom večeri, evo gde su najveća zadržavanja
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Putnička vozila na graničnom prelazu Horgoš na ulazu u Srbiju čekaju 45, a na prelazu Gradina prema Bugarskoj 40 minuta saopštilo je preduzeće "Putevi Srbije".
Prema informacijama Uprave granične policije, na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, navedeno je u saopštenju.
Kurir.rs/FoNet
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