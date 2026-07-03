Đurđević Stamenkovski potpisala ugovor o saradnji sa Savezom gluvih i nagluvih: Ugovori potpisani sa svih 22 saveza - ministarstvo opredelilo 268 miliona dinara
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski potpisala je ugovor sa Savezom gluvih i nagluvih Srbije.
Potpisivanjem ugovora sa Savezom gluvih i nagluvih Srbije uspešno smo završili ovogodišnji ciklus potpisivanja ugovora sa svih 22 nacionalna saveza osoba sa invaliditetom, navela je ministarka.
"Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja danas je potpisalo ugovor sa Savezom gluvih i nagluvih kojim smo opredelili više od 20 miliona dinara za aktivnosti ovog Saveza, koji je ujedno i poslednji u nizu od 22 saveza sa kojim smo u ovoj godini ostvarili saradnju", poručuje Đurđević Stamenkovski i dodaje:
"Ukupan iznos koji smo opredelili za aktivnosti 22 nacionalna saveza je 268 miliona dinara, što pokazuje da država pruža značajan oslonac u aktivnostima koje imaju za cilj da osnaže položaj osoba sa invaliditetom".
Govoreći o saradnji sa Savezom gluvih i nagluhih Srbije i Savezom gluvih i nagluhih Vojvodine, ona kaže:
"Ukupna sredstva od 35 miliona dinara u najvećoj meri su opredeljena za radni angažman znakovnih prevodilaca koji su obezbeđeni u 31 lokalnoj samoupravi i koji su tu kao podrška građanima, odnosno gluvima i nagluhima na teritoriji čitave Srbije. Nastavljamo sa ovim aktivnostima, želimo da stvaramo društvo bez barijera, hoćemo da gradimo inkluzivnu Srbiju i da se postaramo da naše aktivnosti i naši rezultati stignu do svih građana koji su osobe sa invaliditetom".