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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski potpisala je ugovor sa Savezom gluvih i nagluvih Srbije.

Potpisivanjem ugovora sa Savezom gluvih i nagluvih Srbije uspešno smo završili ovogodišnji ciklus potpisivanja ugovora sa svih 22 nacionalna saveza osoba sa invaliditetom, navela je ministarka.

"Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja danas je potpisalo ugovor sa Savezom gluvih i nagluvih kojim smo opredelili više od 20 miliona dinara za aktivnosti ovog Saveza, koji je ujedno i poslednji u nizu od 22 saveza sa kojim smo u ovoj godini ostvarili saradnju", poručuje Đurđević Stamenkovski i dodaje:

"Ukupan iznos koji smo opredelili za aktivnosti 22 nacionalna saveza je 268 miliona dinara, što pokazuje da država pruža značajan oslonac u aktivnostima koje imaju za cilj da osnaže položaj osoba sa invaliditetom".

Govoreći o saradnji sa Savezom gluvih i nagluhih Srbije i Savezom gluvih i nagluhih Vojvodine, ona kaže: