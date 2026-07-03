Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski potpisala je ugovor sa Savezom gluvih i nagluvih Srbije.

Potpisivanjem ugovora sa Savezom gluvih i nagluvih Srbije uspešno smo završili ovogodišnji ciklus potpisivanja ugovora sa svih 22 nacionalna saveza osoba sa invaliditetom, navela je ministarka.

"Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja danas je potpisalo ugovor sa Savezom gluvih i nagluvih kojim smo opredelili više od 20 miliona dinara za aktivnosti ovog Saveza, koji je ujedno i poslednji u nizu od 22 saveza sa kojim smo u ovoj godini ostvarili saradnju", poručuje Đurđević Stamenkovski i dodaje:

"Ukupan iznos koji smo opredelili za aktivnosti 22 nacionalna saveza je 268 miliona dinara, što pokazuje da država pruža značajan oslonac u aktivnostima koje imaju za cilj da osnaže položaj osoba sa invaliditetom".

Govoreći o saradnji sa Savezom gluvih i nagluhih Srbije i Savezom gluvih i nagluhih Vojvodine, ona kaže:

"Ukupna sredstva od 35 miliona dinara u najvećoj meri su opredeljena za radni angažman znakovnih prevodilaca koji su obezbeđeni u 31 lokalnoj samoupravi i koji su tu kao podrška građanima, odnosno gluvima i nagluhima na teritoriji čitave Srbije. Nastavljamo sa ovim aktivnostima, želimo da stvaramo društvo bez barijera, hoćemo da gradimo inkluzivnu Srbiju i da se postaramo da naše aktivnosti i naši rezultati stignu do svih građana koji su osobe sa invaliditetom".

Ne propustitePolitikaĐILAS SE NADA DA ĆE EVROPA DA KAŽE: "DRAGANE, DOĐI"... Đurđević Stamenkovski: To tako ne biva, jer narod se pita (VIDEO)
Milica Đurđević Stamenkovski
DruštvoĐurđević Stamenkovski posetila Mačkov kamen: Nismo zaboravili jednu od najtežih žrtava srpske vojske! Opredeljeno 3,5 miliona dinara za obnovu spomen-kosturnice
collage.jpg
DruštvoPatrijarh odlikovao Danicu Marinković! Ministarka Đurđević Stamenkovski: Podsećanje na veliku borbu sudije da zločini nad Srbima na KiM ne ostanu bez kazne
Screenshot 2026-07-02 162214.jpg
DruštvoMinistarka Đurđević Stamenkovski u poseti porodici Stanojević: Kristijan je rođen sa autizmom, majka će uskoro dobiti status roditelj negovatelj (video)
Screenshot 2026-07-01 180858.jpg