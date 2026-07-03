Ministarka odbrane Španije, Margarita Robles, položila je venac na Avali u znak počasti poginulim vojnicima, uz prisustvo ministra Gašića.
Društvo
Ministarka odbrane Španije i ministar Gašić odali počast srpskim herojima: Venac na Avali u znak zajedničke posvećenosti miru
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Ministarka odbrane Kraljevine Španije Margarita Robles Fernandes, u pratnji ministra odbrane Bratislava Gašića, položila je danas venac na Spomenik neznanom junaku na Avali, povodom odavanja počasti pripadnicima vojske koji su poginuli čuvajući i braneći mir.
Foto: Milos Savic/MC Odbrana
Ceremoniji polaganja venca i odavanja počasti prisustvovali su pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i Oružanih snaga Kraljevine Španije.
Foto: Milos Savic/MC Odbrana
Nakon ceremonije, uz počasni stroj Garde Vojske Srbije i intoniranje himni Republike Srbije i Kraljevine Španije, ministarka Robles upisala je u spomen-knjigu:
„Uz svo poštovanje i ponos, izražavamo naše saučešće. Španija i Republika Srbija, kao i njihovi pali heroji, uvek će zajedno raditi za mir!“
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