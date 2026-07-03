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Prvih nekoliko dana rada Dnevne bolnice za terapiju bola, kliničku nutriciju i vaskularni pristup Univerzitetskog kliničkog centra Niš pokazali su da je otvaranje ovog centra predstavljalo važan iskorak u unapređenju zdravstvene zaštite na jugu Srbije. Za manje od pola nedelje od otvaranja kroz novu službu prošlo je više od 20 pacijenata, a tim lekara svakodnevno sprovodi savremene dijagnostičke i interventne procedure namenjene lečenju hroničnog bola.

Već drugog dana nakon zvaničnog otvaranja Dnevne bolnice za terapiju bola, u UKC Niš je po prvi put u istoriji ustanove uspešno izvedena radiofrekventna ablacija nerva – savremena minimalno invazivna metoda za lečenje hroničnog bola, čime je napravljen značajan iskorak u razvoju medicine bola.

„Po prvi put u istoriji naše ustanove uspešno je izvedena procedura radiofrekventne ablacije nerva – savremena minimalno invazivna metoda u lečenju hroničnog bola. Velika zahvalnost pripada kolegi, asist. dr Nemanji Dimiću iz KBC 'Dr Dragiša Mišović', koji je svojim znanjem i iskustvom pružio stručnu podršku našem timu tokom izvođenja prve procedure. Već od sledeće nedelje tim UKC Niš će ove procedure izvoditi samostalno, čime započinjemo novo poglavlje u razvoju terapije bola u našem centru. Hvala svim lekarima, medicinskim sestrama, tehničarima i svima koji su svojim radom, podrškom i posvećenošću doprineli da ovaj važan korak postane stvarnost. Naš cilj je jasan – da UKC Niš postane referentni centar za lečenje bola na jugu Srbije i ustanova koja će pacijentima omogućiti najsavremenije metode lečenja, dostupne u njihovom gradu. Nastavljamo dalje“, istakao je doc. dr Aleksandar Nikolić, pomoćnik direktora Univerzitetskog kliničkog centra Niš.

Foto: UKC Niš

Prvu intervenciju pratio je i pružio stručnu podršku asist. dr Nemanja Dimić, subspecijalista medicine bola iz KBC „Dr Dragiša Mišović“, koji je istakao da UKC Niš poseduje sve preduslove da postane jedan od vodećih centara za terapiju bola u Srbiji.

„Ne da mislim da mogu da odgovore ovom izazovu, nego mislim da će kolege iz UKC Niš moći da rade i bolji posao nego mi u Beogradu. Imate fantastičan prostor, savremenu opremu, ali bih posebno naglasio entuzijazam i motivaciju medicinskog osoblja – lekara i sestara. Upravo je to ključ uspeha jednog ovakvog centra, a toga ovde sigurno ne manjka“, rekao je dr Dimić.

„Veoma smo uzbuđeni što je priča zaživela. Pacijenti su zadovoljni jer, kako kaže stara latinska izreka, božansko je delo ublažiti bol. Radimo procedure koje smo i ranije izvodili, poput blokada pod ultrazvučnim navođenjem, ali ono što je novo jeste metoda radiofrekventne ablacije koju smo već drugog dana rada dnevne bolnice izveli. To je procedura koju do sada nismo bili u mogućnosti da radimo u našem centru“, rekla je prim. dr Nada Pejčić, anesteziolog i subspecijalista medicine bola UKC Niš.

U Dnevnoj bolnici leče se pacijenti sa različitim vrstama hroničnog bola – od onkoloških pacijenata, preko osoba sa bolovima u vratnom i lumbalnom delu kičmenog stuba, do pacijenata sa degenerativnim oboljenjima zglobova i sportskim povredama. Za svakog pacijenta terapijski plan određuje se individualno, sa ciljem da se bol ublaži, unapredi funkcionalnost i poboljša kvalitet života.

Foto: UKC Niš

Poseban značaj rad centra ima za onkološke pacijente, kojima su sada prvi put u UKC Niš dostupne interventne procedure koje su do sada bile dostupne samo u drugim zdravstvenim ustanovama.

„Oblast kojom se bavim jeste hronični kancerski bol. U saradnji sa anesteziolozima sada možemo da primenjujemo blokade i interventne procedure koje do sada nisu bile dostupne u našem centru. Ranije su pacijenti zbog ovakvih intervencija morali da odlaze u druge zdravstvene ustanove. Kao Univerzitetski klinički centar, na ovaj način značajno unapređujemo zdravstvenu zaštitu i pružamo dodatnu podršku onkološkim pacijentima sa jakim bolovima“, rekao je doc. dr Dane Krtinić, subspecijalista terapije bola i klinički farmakolog Klinike za onkologiju UKC Niš.