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U Zavodu za transfuziju krvi Niš održan je sastanak povodom hitnog apela koji je stigao iz Univerzitetskih dečijih klinika Beograd za obezbeđivanje dodatnih količina krvi neophodnih za lečenje i operacije dece.

Foto: UKC Niš

Direktor UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević, i gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović istakli su da je sistem u Nišu spreman da brzo reaguje i pomogne tamo gde je pomoć najpotrebnija.

Docent dr Milan Lazarević, direktor UKC Niš:

„Nalazimo se u Zavodu za transfuziju krvi Niš, jednoj od najznačajnijih ustanova na jugu Srbije. Zahvaljujući njihovom radu, stabilne su zalihe krvi i krvnih proizvoda na teritoriji juga Srbije.

Foto: UKC Niš

Danas smo ovde zbog hitnog apela koji je stigao iz Univerzitetskih dečjijih klinika u Beogradu. Zahvaljujući brzoj reakciji i dobroj organizaciji, u mogućnosti smo da odmah pomognemo deci kojoj je krv neophodna za lečenje i operativne zahvate.

Zahvaljujem svim zaposlenima u Zavodu na predanom radu i posvećenosti.“

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović:

„Hvala Kliničkom centru Niš i Zavodu za transfuziju krvi na brzoj i efikasnoj reakciji na apel koji se odnosi na dve dečje klinike koje zbrinjavaju decu iz cele Srbije.

Foto: UKC Niš

Impresioniran sam organizacijom i brzinom reagovanja. Važno je da na jugu Srbije imamo stabilne rezerve krvi, ali je još važnije da smo uvek spremni da pomognemo kada su deca u pitanju.

Pozivam dobrovoljne davaoce da nastave da daju krv redovno, jer je to humani čin koji direktno spasava živote.“

Ovom akcijom Niš još jednom potvrđuje spremnost da u najkraćem roku odgovori na hitne potrebe zdravstvenog sistema Srbije