Taksista im od aerodroma do centra grada odrao kožu sa leđa: Turisti zvali policiju, kad su stigli usledio još veći šok! Vozač hitno uhapšen
Mladom taksisti u Atini određeno je zadržavanje nakon što je, prema sumnjama policije, američkim turistima višestruko preplatio vožnju od aerodroma do centra grada.
Kako prenose grčki mediji, 21-godišnji vozač putnicima je za vožnju od aerodroma „Elefterios Venizelos“ do centra Atine naplatio čak 175 evra, iako je propisana cena za tu relaciju višestruko niža. Prema navodima, traženi iznos bio je oko četiri puta veći od zvanične tarife.
Tokom kontrole policija je utvrdila i da osumnjičeni nije posedovao posebnu dozvolu koja je neophodna za obavljanje taksi delatnosti.
Protiv njega je podneta krivična prijava, a nakon postupanja pripadnika Odeljenja saobraćajne policije u Atini, priveden je nadležnom tužiocu radi daljeg postupka.
Kurir/Protothema