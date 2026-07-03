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Mladom taksisti u Atini određeno je zadržavanje nakon što je, prema sumnjama policije, američkim turistima višestruko preplatio vožnju od aerodroma do centra grada.

Kako prenose grčki mediji, 21-godišnji vozač putnicima je za vožnju od aerodroma „Elefterios Venizelos“ do centra Atine naplatio čak 175 evra, iako je propisana cena za tu relaciju višestruko niža. Prema navodima, traženi iznos bio je oko četiri puta veći od zvanične tarife.

Tokom kontrole policija je utvrdila i da osumnjičeni nije posedovao posebnu dozvolu koja je neophodna za obavljanje taksi delatnosti.