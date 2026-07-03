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Lidija Krstić (52) već godinama vodi tešku borbu sa multiplom sklerozom. Bolest je vremenom napredovala i ozbiljno joj otežava svakodnevni život.

Njena ćerka moli za pomoć svakoga ko je u mogućnosti da im pomogne.

"Moja majka Lidija Krstić iz Vranja je po zanimanju medicinska sestra, godinama je pomagala drugima, a sada, nažalost, došla je u situaciju da i sama zatraži pomoć, jer više ne može sama da se izborim sa bolešću. Već 12 godina boluje od multiple skleroze i naučila je da živi sa ovom teškom dijagnozom, ali je iz dana u dan sve teže da se kreće i obavlja svakodnevne aktivnosti", navodi ćerka i dodaje:

"Bolest se prvi put ispoljila 2014. godine kroz otežan hod i slabost desne noge. Tokom 2017. godine došlo je do progresije bolesti, praćene dodatnim pogoršanjem hoda, privremenim smetnjama u govoru i čestim vrtoglavicama. Godine 2019. javili su se i trnjenje levog obraza i leve polovine usne šupljine.

Nadu pronalazi u Rusiji transplantacijom matičnih ćelija (HSCT tretman), koja bi mogla da zaustavi dalje napredovanje bolesti i pruži priliku za kvalitetniji i dostojanstveniji život. Nažalost, uprkos velikoj želji i borbi, za tri meseca humanitarne akcije prikupljeno je svega 20 odsto potrebnih sredstava. Zbog nedostatka novca, njen prvi zakazani termin za odlazak u Rusiju u junu ove godine morao je da bude otkazan, što joj je veoma teško palo, jer vreme u njenoj borbi protiv bolesti ima neprocenjivu vrednost.

Zato vam se obraćam sa iskrenom molbom da, ukoliko ste u mogućnosti, pomognete da se ova mamina priča čuje i da zajedno pokušamo da prikupimo sredstva potrebna za njeno lečenje. Svaka objava, podrška i pomoć mogu mojoj mami približiti šansu da zaustavi napredovanje bolesti i nastavim da se borim za svoj život i zdravlje".

Foto: Budi Human

Načini za pomoć:

Pošaljite SMS 1950 na broj 3030 (cena poruke je 200 dinara).

Upišite human1950 i pošaljite SMS na 455.

Uplate se mogu izvršiti na račune Humanitarne fondacije Budi Human: