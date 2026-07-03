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Iako smo se tokom juna suočili sa drugim po redu jakim toplotnim talasom ove sezone, koji je Balkanu doneo temperature do 40 stepeni, najnoviji podaci ukazuju na to da nas pravi pakao tek čeka. Prema prognozama, jul će po svemu sudeći biti najtopliji mesec ove godine, sa temperaturama koje će biti značajno više nego u prethodnom periodu. Dok je u junu toplotna kupola boravila nad zapadnom Evropom, tokom jula će se ona pozicionirati direktno iznad Balkana i tu se zadržati čak deset dana.

Foto: RHMZ

Prema mesečnoj prognozi meteorologa Ivana Ristića ovog vikenda, 4. i 5. jula nas očekuje stabilizacija vremena i manji porast temperatura, ali će one ostati u granicama prijatnog. Maksimalne dnevne vrednosti kretaće se uglavnom između 27 i 32 stepena. Ovakvo stabilnije vreme bez ekstremnih vrućina i bez tropskih noći trebalo bi da potraje između sedam i deset dana.

Sredinom jula ulazimo u "narandžastu" zonu

Mirnije vreme neće trajati dugo, jer već početkom druge dekade jula živa u termometru ponovo kreće naglo nagore. Ivan Ristić najavljuje da ćemo se već sredinom meseca suočiti sa temperaturama koje prelaze 35 stepeni.

- Sredinom meseca očekujemo da maksimalne vrednosti pređu 35 stepeni, čime ponovo ulazimo u toplu zonu sa narandžastim meteoalarmom - upozorova Ristić.

To će biti jasan signal da se toplotna kupola ponovo formira i priprema za svoj najjači udar.

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Paklena treća dekada i 45 stepeni na vidiku

Prava opasnost dolazi u trećoj dekadi jula, kada se predviđa dodatno jačanje toplotnog talasa koji bi mogao biti najjači u 2026. godini. Postoji velika verovatnoća da će tada biti aktiviran "crveni" meteoalarm, jer će temperature u više navrata prelaziti 40 stepeni.

- Tada ćemo verovatno biti pod "crvenim" alarmom s temperaturama koje bi mogle prelaziti 40 stepeni. Postoje velike šanse da maksimalne temperature nekoliko dana budu između 40 i 45 stepeni, što bi bila razlika od oko pet stepeni u odnosu na toplotni talas iz juna - kaže Ristić.

Ovaj talas će imati sličnu putanju kao prethodni, ali sa jednom ključnom i opasnom razlikom – toplotna kupola će se zadržati nad Balkanom mnogo duže. Dok je u junu nad zapadnom Evropom boravila desetak dana, u julu će taj isti period vrelih dana provesti upravo iznad naših glava.

Vrhunac toplotnog udara oko 24. jula

Analize trenutnih modela ukazuju na to da se najkritičniji period očekuje u poslednjoj nedelji jula.

- Najverovatnije je da će najtopliji dan u julu biti oko 24. jula, što će označiti vrhunac najjačeg toplotnog talasa i najtoplije dane u ovoj godini - poručio je Ristić.

Iako se novi toplotni talas predviđa i za sredinu avgusta, on bi prema trenutnim procenama trebalo da bude slabijeg intenziteta u odnosu na julsku vrelinu koja nam se neumoljivo bliži.

Čubrilo najavljuje prijatnije dane bez nesnosnih vrućina

Meteorolog amater Marko Čubrilo je objavio da je pred nama je period u kojem ćemo biti pošteđeni ekstremnih letnjih žega. Trenutni podaci ukazuju na to da će sve do sredine meseca vreme ostati umereno toplo, što će mnogima doneti preko potreban predah od teškog i sparnog vremena.

Čubrilo ističe da smo već ušli u period promenljivog i nestabilnog vremena. Temperature će se u narednim danima kretati oko ili čak malo ispod proseka za ovo doba godine, što je prava vest za sve koji teško podnose visoke temperature.

Idealne noći za spavanje i osveženje tokom vikenda

Jedna od najvažnijih vesti u Čubrilovoj prognozi odnosi se na noćne temperature koje će omogućiti kvalitetan odmor. Noćni minimumi će biti znatno prijatniji i uglavnom će se kretati od 8 do 14 stepeni. Što se tiče dnevnih vrednosti, one će biti u granicama ugodnog leta. Za vikend se očekuju maksimumi između 23 i 29 stepeni, uz slab do umeren severozapadni vetar koji će dodatno doprineti osećaju svežine.

Do kraja ove nedelje vreme bi trebalo da bude uglavnom suvo, mada su lokalni pljuskovi još uvek mogući ponegde u planinskim predelima ili na istoku zemlje.

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Novi hladni front sredinom sledeće nedelje

Početak naredne sedmice neće doneti velike promene u temperaturi, mada će ponedeljak biti nešto nestabilniji uz veću verovatnoću lokalnih pljuskova. Već u utorak se očekuje suvo vreme uz manji porast temperature, ali to je samo zatišje pred novi prodor svežijeg vazduha.

Sredinom sledeće nedelje očekuje se spuštanje još jednog hladnog fronta sa severozapada Evrope. Ovaj sistem će doneti češću pojavu kiše i grmljavinskih pljuskova, ali i osetniji pad temperature. Prema Čubrilovim procenama, oko 9. jula maksimalne dnevne temperature mogle bi da iznose svega 15 do 22 stepeni, što je znatno ispod proseka za prvu dekadu jula.

Visinski ciklon koči letnji pakao do polovine meseca

Razlog za ovako umerene temperature leži u specifičnoj atmosferskoj situaciji nad našim delom kontinenta. Sve do 12. jula nad istokom Evrope bi mogao da se zadrži takozvani visinski ciklon. Ovaj sistem će delovati kao barijera koja sprečava stabilizaciju vremena i konkretnije otopljenje.

Zbog uticaja ovog ciklona, vreme će ostati promenljivo oblačno uz povremene padavine, dok će maksimalne temperature biti od 24 do 31 stepeni. To znači da nas u naredne dve nedelje očekuje jedan umereniji i svežiji tip leta, bez opasnosti od toplotnih udara koji bi mogli da ugroze zdravlje osetljivih osoba.

Kada možemo očekivati povratak letnje žege

Za sve one koji ipak iščekuju pravi vrhunac leta, Čubrilo napominje da se mogućnost jačeg otopljenja nazire tek u drugom delu jula.