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Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 53. kolu igre na sreću Loto sedmica iznosila je 700.000 evra i nije bilo dobitnika. Kombinacija koja je izvučena glasi: 32, 5, 8, 12, 29, 3 i 14, a “šesticu” je osvojilo troje igrača koja je u ovom kolu vredela 851.785 dinara.

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrednosti od 2.770.000 evra, nije bilo dobitnika. Izvučeni su sledeći loto brojevi: 24, 17, 28, 13, 34, 16 i 4.

Džoker igra u 53. kolu igrala se za 30.000 evra i nije bilo dobitnika. Izvučeni su brojevi: 8, 4, 6, 9, 5 i 9, više sreće želimo vam u narednom kolu koje je na programu u utorak 7. jula.

Kurir/Mondo

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