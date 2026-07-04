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Vozače koji jutros kreću na put na pojedinim graničnim prelazima očekuju zadržavanja od 30 do 45 minuta, pokazuju najnoviji podaci Uprave granične policije, koje je objavio Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Najduže se čeka na graničnom prelazu Horgoš, gde putnička vozila na ulazu u Srbiju čekaju oko 45 minuta. Na izlazu iz zemlje, na prelazima Gradina i Preševo, zadržavanja iznose oko pola sata.

Na teretnim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja, kao ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji.

Iz AMSS-a navode da su uslovi za vožnju danas povoljniji nego prethodnih dana. Kolovozi su suvi, a dnevne temperature neće prelaziti 30 stepeni, što doprinosi prijatnijoj i bezbednijoj vožnji.

Ipak, zbog letnje turističke sezone i višesatnih putovanja, vozačima se preporučuje da prave pauzu na svaka dva do tri sata kako bi odmorni nastavili put.