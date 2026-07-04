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Stigle su jutros lepe vesti iz Kragujevca, gde je pronađen 21-godišnji mladić za kojim se tragalo od 30. juna, nakon što je nestao, a potraga je danima trajala u celom gradu. Kako navodi Instagram stranica "kragujevcani.rs", mladić je pronađen živ i zdrav, posle perioda velike zabrinutosti i neprospavanih noći njegove porodice i sugrađana.

- Veliko hvala policiji, svim građanima koji su delili apele, pratili informacije i pokazali šta znači kragujevačka solidarnost kada je najteže.Hvala svima, potraga je zvanično obustavljena! - piše u pomenutoj objavi.

Podsetimo, dvadesetjednogodišnjak iz Kragujevca nestao je 30. juna, a njegov nestanak prijavljen je policiji 2. jula.

Lični opis: - Visina: 175cm

- Težina: 70kg

- Boja očiju: Braon

- Boja kose: Smeđa

Kako se navodilo na sajtu "Nestali Srbija", 21-godišnji momak, nestao je u noći između 29. i 30. juna u Kragujevcu, a njegov nestanak porodica je 2. jula prijavila policiji.

- Te noći, 30. juna se čuo sa devojkom i kolegom koji su mu čestitali rođendan. Od tada telefon mu više nije u funkciji i gubi mu se svaki trag. Razlozi i okolnosti nestanka mi nisu poznate. Mladić ima 21 godinu, živi i radi u Kragujevcu. Ima smeđu kosu, braon oči i visok je oko 175cm. Ne znam šta je imao na sebi. Nestanak smo prijavili policijskoj stanici u Kragujevcu. Ukoliko ga vidite ili imate bilo kakve informacije, molimo da prijavite policiji na 192 ili policijskoj stanici Kragujevac - objavio je u apelu brat nestalog mladića.