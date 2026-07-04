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U Bratuncu se obeležava centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".

Kakvu simboliku nosi ovaj dan

Istoričar Momčilo Pavlović kaže za RTS da je suština današnjih događaja u Bratuncu – pravda za žrtve i uravnotežen odnos prema prošlosti.

- Ulaganje u mir, u celovitu sliku prošlosti, a ne u redukovanu propagandnu sliku koja se servira da je samo jedan narod žrtva građanskog rata, a da je drugi narod, u ovom slučaju srpski, agresor - ističe Pavlović.

Ukazuje da žrtvama ne trebaju komemoracije, već da je to potrebno živima.

- Zašto živima? Da bi iz onog iskustva i tragičnih događaja, nastavili da žive, ako ne jedni sa drugima, onda jedni pored drugih. Prosto rečeno, svoj na svome, svoja puška uz svoje rame i da grade budućnost - poručuje Pavlović.

Doček patrijarha, liturgija, litija i parastos

Program obeležavanja počeće u 9 časova dočekom patrijarha srpskog Porfirija u porti Hrama Uspenja Presvete Bogorodice, nakon čega će biti služena Sveta arhijerejska liturgija, objavio je RTRS.

Litija će potom krenuti ka bratunačkom groblju gde će biti služen parastos, položeni venci i cveće kod Spomen-krsta i održana obraćanja zvaničnika. Ovogodišnjoj komemoraciji će prisustvovati kompletno državno rukovodstvo Republike Srpske, brojni ministri, narodni poslanici, gradonačelnici i načelnici opština, kao i delegacije iz Srbije, najavio je sekretar Organizacionog odbora za obeležavanje stradanja Srba Aleksandar Stević.

Foto: opstinabratunac.com

Naveo je da je dolazak potvrdio i ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov. Kada je reč o predstavnicima međunarodne zajednice i zapadnih ambasada, Stević je rekao da su pozivi upućeni svima, ali da do sada nije stigla nijedna potvrda njihovog dolaska.

- Nažalost, očekujemo da će, kao i prethodnih godina, predstavnici zapadnih ambasada izostati, iako su uredno pozvani - rekao je on. Stević je naveo da je interesovanje medija ove godine veće nego ranije, da je do sada akreditovano više od 70 medijskih kuća iz zemlje i inostranstva.

Fotografije ubijene srpske dece

Simbol ovogodišnjeg obeležavanja je Ivanjski cvet, odnosno krstolist, koji predstavlja stradanje, ali i vaskrsenje Srba u Srednjem Podrinju i Birču. U opštinama regije Birač, od proleća 1992. godine do leta 1995. godine ubijeno je 3.267 Srba, dok je samo na području opština Srebrenica i Bratunac u tom periodu ubijeno oko 2.500 muškaraca, žena i dece.

1/7 Vidi galeriju "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide" Foto: opstinabratunac.com

Poseban fokus ovogodišnje kampanje stavljen je na fotografije ubijene srpske dece - među stradalima je bilo više od 45 dece i maloletnika, rekao je Stević i istakao da dete od pet ili deset godina nije moglo nikome da predstavlja pretnju i da upravo zato treba da njihova lica budu u središtu kulture pamćenja.

- Veliki broj ubijenih, ali i način na koji su zločini počinjeni, pokazuju sam karakter zločina, a to je svirepost i htenje da srpska sela budu zbrisana sa lica mesta. Zato je važno da svake godine ulažemo dodatne napore kako bi kultura pamćenja bila sačuvana - naglasio je Stević.

"U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide"

U Istočnom Sarajevu povodom obeležavanja 34 godine od stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču postavljeni su bilbordi sa fotografijama stradale srpske đece iz Podrinja i porukom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".

Poruka je upućena građanima Republike Srpske i putnicima koji prolaze kroz Istočno Sarajevo da prisustvuju pomenu za 3.267 poginulih srpskih boraca i civila sa područja srednjeg Podrinja i Birča, koji su stradali u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Agencija podseća da su prošle godine povodom obeležavanja godišnjice stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču fotografije 600 ubijenih i poginulih Srba, većinom civila iz bratunačke i srebreničke opštine, postavljene pored puta od Bratunca prema Srebrenici kao svedočanstva stradanja Srba na tom području.

Blječevo, Gniona, Osmače, Potočari, Karno, Vijogor, Osredak, Čumavičje, Zalazje, Ratkovići, Brežani, Zagoni, Krnjiči, Sase, Zalazje, Magašiće, Ježeštica, Podravanje, Fakovići, Boljevići, Bjelovac, Sikirić, Kravica, Metaljka, Rupovo brdo, Bracan, Vandžići, Donja i Gornja Kamenica, Glođansko brdo, Kozjak, Maskalića potok, Široki put i Trešnjica samo su deo liste stratišta na području Srednjeg Podrinja i Birča na kojima su pre više od tri decenije na najsvirepiji način pobijene hiljade nedužnih pravoslavnih Srba, navedeno je ranije iz Srpske pravoslavne crkve.

Vlada Republike Srpske je na telefonskoj sednici održanoj krajem juna proglasila 4. jul 2026. godine Danom žalosti u Republici Srpskoj, povodom obeležavanja stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču u periodu od 1992. do 1995. godine.