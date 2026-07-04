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Zamisli dan kada je jedini plan – voda. Bez žurbe, bez grada koji „gori“, bez notifikacija koje zvone. Samo sunce, smeh, lagani talasi iz bazena i onaj trenutak kad shvatiš da ti je zapravo bilo potrebno baš ovo: jedno veliko, jednostavno – rashlađivanje života. Leto u Srbiji odavno ima svoju alternativu moru. Ne moraš na obalu da bi osetio odmor – dovoljno je da skreneš ka nekom od akva parkova koji su poslednjih godina postali mala letnja carstva zabave, adrenalina i opuštanja. Svaki sa svojim ritmom, atmosferom i razlogom da mu se vratiš. Upravo takav beg predlaže Turistička organizacija Srbije – posetu nekom od fantastičnih akva parkova širom Srbije.

Akva park Raj Ako postoji mesto koje je sinonim za „letnji dan bez kočnice“, onda je to „Raj“ u Vrnjačkoj Banji. Jedan od najposećenijih u Srbiji, smešten u najpoznatijoj banjskoj destinaciji, spaja zabavu i opuštanje u savršenom balansu. Veliki bazeni, najduža lenja reka i tobogani različitih nivoa čine ga mestom gde se dan lako pretvori u čisto uživanje bez plana.

1/7 Vidi galeriju Raj - Vrnjačka Banja Foto: Promo

Akva park Hollywood U okviru Hollywoodland kompleksa na Ledinama u Beogradu, Akva park Hollywood donosi urbani letnji ritam bez napuštanja grada. Moderni bazeni, tobogani, spa i wellness zona daju mu karakter mini letnjeg resorta. Često se ističe i kao jedno od mesta gde je moguć i noćni boravak u vodi, što mu daje dodatnu dozu atraktivnosti. Petroland akva park Petroland,nedaleko od Novog Sada u Bačkom Petrovcu ogroman je kompleks koji se često se naziva „vodeni grad” i nudi sve – od ekstremnih tobogana do zona za potpuno „isključivanje“. Ovde lako izgubiš pojam o vremenu, jer se dan deli na kupanje, spuštanje, plutanje i ponavljanje.

1/9 Vidi galeriju Akva park Bački Petrovac Foto: Dejan Valek/Dejan Valek, DAVID STOJANOVIC/HEADROOM ART

Akva park „Podina“ U Sokobanji, akva park “Podina” nudi potpuno drugačiji tempo. Manji i intimniji, više je izbor za one koji žele beg od gužve nego spektakl. Posebno je omiljen porodicama koje traže mirniji dan i jednostavno uživanje bez prevelike buke i gužve.

1/6 Vidi galeriju Podine - Sokobanja Foto: Promo/Dragiša Petrović, Promo

Akva park Jagodina Jagodina je klasik s razlogom. To je onaj akva park u koji se ide „na sigurno“ – znaš šta te čeka, znaš da će biti dobro i znaš da će deca izaći srećna, a odrasli prijatno umorni od smeha i sunca. Ovo je provereni izbor gde se ide bez razmišljanja – i iz kojeg se odlazi sa istim zaključkom: vredi ponoviti.

S klub Jakovo Najbliži Beogradu, a dovoljno daleko da promeniš ritam dana. „S klub“ je miks sporta, bazena i letnjeg izlaska – mesto gde se često ne planira mnogo, ali se ostane duže nego što si mislio. Upravo taj spoj sportskog i relaks koncepta daje mu dinamičan karakter, pa se često planirani kratki boravak pretvori u ceo dan proveden pored bazena. Akva park „Vidik“ „Vidik“ u Lazarevcu, jedna je od onih diskretnijih letnjih adresa – bez velike buke, ali sa dovoljno prostora da dan dobije svoj mirniji tok. “Vidik” nudi dovoljno sadržaja za celodnevni boravak, ali bez gužve i stresa, što ga čini idealnim za one koji žele sporiji, opušteniji letnji ritam.

Akva park „Izvor“ U Aranđelovcu, u okviru hotelsko-banjskog kompleksa, “Izvor” spaja akva park i wellness iskustvo i više liči na spa dan na otvorenom nego na klasičan vodeni park. Termalni bazeni, spa sadržaji i relaks zone daju mu gotovo banjski karakter, pa ovde voda nije samo zabava, već i oblik odmora i oporavka. Akva park Terme Ždrelo U selu Ždrelo kod Petrovca na Mlavi, Terme Ždrelo su jedan od najpoznatijih termalnih kompleksa u Srbiji.Termalna voda daje ovom mestu potpuno drugi karakter. Kombinacija prirodno tople vode i vodenih atrakcija čini ga mestom gde se lako prelazi iz adrenalina u potpuno opuštanje, bez promene okruženja.

Akva park Ub Akva park Ub, u istoimenom gradu nedaleko od Beograda i Valjeva, poslednjih godina postaje sve popularniji kao„hidden gem“ izbora za jednodnevni beg iz grada. Moderan, uredan i funkcionalan, nudi upravo ono što se od leta traži – jednostavno i efikasno bekstvo od vrućine.

1/8 Vidi galeriju Akvapark Ub Foto: Promo

Akva park Doljevac Na jugu Srbije, u Doljevcu kod Niša, ovaj akva park je važna letnja tačka regiona. Jednostavan, porodičan i praktičan, idealan je za brzo rashlađivanje i opušten dan bez komplikovanog planiranja. Leto koje ne bira komplikacije – nego pravac Ne moraš da ideš daleko da bi se isključio iz svega. Nekad je dovoljno da izabereš jednu tačku na mapi, ubaciš peškir u torbu i pustiš da dan vodi tebe, a ne obrnuto. Jer leto ne mora da bude veliko putovanje. Može da bude samo jedan ulazak u vodu – i osećaj da je sve ostalo na čekanju.