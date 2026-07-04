Društvo
Srbija, od zemlje koja se mučila - postala investiciono čudo. Pitamo - kako? - današnji Puls Srbije vikend, od 12.10
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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend” o temama:
I Švajcarcima jasno: Handelscajtung objavio - Srbija, od zemlje koja se mučila - postala investiciono čudo. Pitamo - kako?
Da li izbegli Srbi iz celog regiona imaju šansu da administrativno ožive u zemljama eks-Ju?
Sluti li poslednje oglašavanje advokata optuženih da će slučaj Danke Ilić zauvek ostati nerešen, a uhapšeni na slobodi?
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Kruna Una Mitović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.
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