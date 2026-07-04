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U Narodnoj biblioteci "Branislav Nušić" u Novom Kneževcuodržan je inkluzivni dan pod nazivom "Iz srca kolonije", aktivnost koja je proistekla iz XXIV Međunarodne likovne kolonije "Život je umetnost".

Organizator događaja bilo je Društvo multiple skleroze Vojvodine iz Novog Sada u partnerstvu sa Udruženjem obolelih od multiple skleroze Severnobanatskog okruga iz Novog Kneževca, uz finansijsku podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom.

Događaj je realizovan u okviru Javnog konkursa za finansiranje i podršku programima zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, sa ciljem promocije inkluzije, socijalnog uključivanja i podizanja svesti o izazovima sa kojima se suočavaju osobe obolele od multiple skleroze.

Foto: Privatna arhiva

Prisutnima su se obratili predstavnica Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Jelena Radojičić, potpredsednica Opštine Novi Kneževac Nataša Perić, predsednica Društva multiple skleroze Vojvodine Zorana Budak i predsednik Udruženja obolelih od multiple skleroze Severnobanatskog okruga Igor Nađ.

Program je vodila novinarka Danica Knežević Popov, koja je podsetila na dvadesetčetvorogodišnju tradiciju Međunarodne likovne kolonije "Život je umetnost".

Istakla je da je tokom više od dve decenije rada kolonija okupila preko 600 umetnika iz Srbije i regiona, koji su stvorili više od 1.000 umetničkih dela, potvrđujući da umetnost može biti snažan pokretač humanosti, solidarnosti i društvene odgovornosti.

Foto: Privatna arhiva

Govoreći o značaju ovog projekta, organizatori su naglasili da upravo kroz spoj umetnosti, humanosti i institucionalne podrške žele da ukažu na važnost stvaranja inkluzivnog društva u kojem osobe sa invaliditetom imaju jednake mogućnosti za učešće u svim segmentima života.

Foto: Privatna arhiva

Skupu su prisustvovali predstavnici udruženja koja deluju u sastavu Društva multiple skleroze Vojvodine, Centra za socijalni rad Novi Kneževac sa direktorkom Katarinom Pavlov, predstavnici Opštine Novi Kneževac, kompanije "Aleva" d.o.o. Novi Kneževac, profesori Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj", predstavnici Mesne zajednice Novi Kneževac, kao i brojni građani i predstavnici medija.

Događaj "Iz srca kolonije" još jednom je potvrdio da zajedništvo institucija, organizacija civilnog društva, umetnika i lokalne zajednice predstavlja važan korak ka izgradnji društva jednakih mogućnosti, u kojem su inkluzija, solidarnost i humanost vrednosti koje povezuju ljude i doprinose unapređenju kvaliteta života osoba sa invaliditetom.