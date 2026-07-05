Slušaj vest

Srbiji će danas pre podne biti pretežno sunčano, dok se posle podne, uz slab do umeren razvoj oblačnosti, samo ponegde u brdsko-planinskim predelima očekuje kratkotrajna kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 17 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 26 do 30 stepeni. Duvaće slab do umeren, a na severu i istoku zemlje povremeno i jak zapadni i severozapadni vetar.

U Beogradu će biti pretežno sunčano uz prolaznu dnevnu oblačnost. Najniža temperatura biće oko 17 stepeni, a najviša oko 28. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni.

Prema prognozi RHMZ-a, do 12. jula očekuje se promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, uz lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom, uglavnom tokom prve polovine naredne sedmice. Dnevna temperatura zadržaće se u granicama proseka za ovo doba godine i u većini mesta iznosiće od 25 do 31 stepen.

Todorović: Posle 10. jula novo otopljenje

Inače, meteorolog Nedeljko Todorović najavio je kratkotrajna osveženja početkom jula, nakon kojih se ponovo očekuje porast temperatura. Kako je najavio, u prvoj polovini jula moguće je kratkotrajno pogoršanje vremena sa pljuskovima, nakon čega se ponovo očekuje porast temperatura i stabilnije letnje prilike.

- Oko 8. ili 9. jula moguće je kratkotrajno naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom, ali je još rano govoriti o količini padavina. Kao i kod tipičnih letnjih pljuskova, moguće je da u pojedinim mestima padne 20 do 30 milimetara kiše, dok će neka područja ostati potpuno suva. Posle 10. jula očekuje se novo otopljenje, kada bi temperature mogle da dostignu od 33 do 35 stepeni, ali bez ekstremnih vrednosti iznad toga. Sve u svemu, očekuje nas tipično julsko vreme - kaže on.

- Kasnije tokom leta biće toplijih noći, naročito u velikim gradovima poput Beograda, gde asfalt, saobraćaj i klima-uređaji dodatno zagrevaju vazduh- zaključio je Todorović.