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Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas obeležava praznik Svetog sveštenomučenika Jevsevija, episkopa Samosatskog, velikog borca protiv arijanske jeresi i jednog od najznačajnijih zaštitnika pravoslavne vere u 4. veku.

Sveti Jevsevije ostao je upamćen kao nepokolebljivi branilac pravoslavlja u vreme velikih progona hrišćana. Svojim zalaganjem doprineo je izboru Svetog Meletija za antiohijskog patrijarha, ali su arijanci ubrzo prognali Meletija sa prestola.

Predanje kaže da je za vreme progona koje je sprovodio car Julijan Odstupnik, Jevsevije skinuo episkopsku odeždu i obukao vojničku uniformu kako bi neopaženo obilazio hrišćanske zajednice u Siriji, Fenikiji i Palestini. Na taj način hrabrio je vernike, učvršćivao pravoslavnu veru i postavljao sveštenike, đakone i episkope tamo gde je to bilo potrebno.

Posle Julijanove smrti učestvovao je u radu Sabora u Antiohiji, na kojem je ponovo osuđena arijanska jeres i potvrđeno učenje usvojeno na Prvom vaseljenskom saboru. Međutim, dolaskom cara Valenta ponovo su usledili progoni pravoslavnih episkopa, pa je i Jevsevije bio proteran.

Po povratku iz izgnanstva nastavio je da obilazi eparhije i uređuje crkveni život. Tokom boravka u gradu Dolihini, gde je došao da ustoliči novog episkopa i učvrsti pravoslavnu veru, teško je ranjen kada je jedan jeretik bacio crep sa krova na njegovu glavu. Od zadobijenih povreda preminuo je 379. godine.

Na današnji dan veruje se da vernici treba da izgovore ovu molitvu:

"Bio si naslednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto delo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao reč istine i radi vere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Jevsevije: Moli Hrista Boga da spase duše naše."